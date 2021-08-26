林書豪：若CBA允許有外援 將加盟北京首鋼隊 12:262021/08/26 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林書豪：若CBA允許有外援 將加盟北京首鋼隊。(圖/取自央視網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台裔籃球員林書豪昨在回答網友提問時表態，如果中國男子籃球職業聯賽（CBA）允許有外援的話，他將加盟北京首鋼。 林書豪表示，「我此前參加了發展聯盟的比賽，為的就是能夠重返NBA。但對我來說，現在我要去我想去的地方，我在那裡會找到答案。CBA會在接下來幾周內宣佈是否允許外援，如果可以的話，我將加盟北京首鋼隊。」 國健署推估：國內千名大腸癌患者未確診 6個月內必做大腸鏡 足球》姆巴佩拒巴黎5＋1肥約 皇馬已正式報價搶人 #林書豪 #CBA #允許 #外援 #加盟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江少慶首秀 挨陳子豪3分炮 04:102021/08/26 運動天地 3件事「露出馬腳」 年輕人直搖頭：民進黨網軍變廢了 08:582021/08/26 政治 胡智為2.5年約披獅袍 周日開胡 04:102021/08/26 運動天地 三星摺疊機 甜蜜價吸客 04:102021/08/26 時尚消費 「換柱不能怪朱立倫」洪秀柱：陪同朱登記的陳鎮湘不是我派去的 10:082021/08/26 政治 好兄弟的行動ATM！金紙焚燒車現身永和 網友驚呼：開眼界了 11:502021/08/26 生活 高端4死！前台大醫揭打疫苗猝逝主因 1招揪出危險訊號 11:422021/08/26 生活 阿聰師喔熊聯名商品上市 贈家扶中心助弱勢過中秋節 11:572021/08/26 寶島 《神將少女》劇組爆商標權糾紛 04:102021/08/26 娛樂新聞 「復必泰」竟神逆轉 藍委傻眼要蔡政府承諾一件事 10:512021/08/26 政治 家人病危！ 女大生因1理由滯台11個月 急求書記官結局好感人 11:452021/08/26 社會 兩岸熱門新聞 阿富汗變局之一》中俄軍演火力 超越韓戰「符立德彈藥量」 - 兩岸 - 旺報 阿富汗變局之三》印軍邊境對中施壓或有變數 - 兩岸 - 旺報 北大學霸弒母遭判死刑 預謀縝密遺體覆蓋75層 欲蓋彌彰聰明自誤 - 兩岸 阿富汗變局之二》解放軍西部戰區兵力調度現隱憂 - 兩岸 - 旺報 大慶油田下藏12.68億噸頁岩油 陸宣告開採成功 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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