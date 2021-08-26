台裔籃球員林書豪昨在回答網友提問時表態，如果中國男子籃球職業聯賽（CBA）允許有外援的話，他將加盟北京首鋼。

林書豪表示，「我此前參加了發展聯盟的比賽，為的就是能夠重返NBA。但對我來說，現在我要去我想去的地方，我在那裡會找到答案。CBA會在接下來幾周內宣佈是否允許外援，如果可以的話，我將加盟北京首鋼隊。」