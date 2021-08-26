國產高端疫苗23日開打，至今（25）累計通報4起接種後死亡的案例，死因與疫苗是否相關還須釐清，引起各界高度關注。國民黨立委張育美表示，針對高端疫苗是否造成猝死相關疑義，呼籲盡速召開「專家委員會」，以討論分析疫苗安全性並向民眾公開，此前則要暫緩同批次疫苗施打。

張育美25日在臉書發文表示，接連出現4起猝死個案，雖因果關係尚待調查判斷，但民眾對疫苗安全性的信賴受到動搖，指揮中心更應敞開心胸，謹慎討論疫苗停打與否，而非執意持續接種而不願考量停打的可能性。

張育美指出，台大兒童醫院院長黃立民教授曾言「毋枉毋縱是最大的原則」；她認為，高端疫苗目前僅經過2期臨床試驗，3815名受試者的試驗規模，並無法發現低機率的不良反應，對於各種可能性的判斷，更需謹慎且不該將民眾的健康作為試驗品。

針對高端疫苗是否造成猝死爭議，張育美強調，指揮中心應盡速召開「專家委員會」，討論與分析猝死個案的臨床表徵，並將會議經過向民眾說明，此前則至少應暫緩接種同批次的高端疫苗。