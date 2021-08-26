中華電信越南股份有限公司前總經理張勝雄，被控利用母公司中華電信公款，承攬興建事業範圍外的太陽能電廠工程，並安插親友承接相關工程，從中獲利9000萬元，並害中華電信慘賠約6億元。台北地檢署偵結，26日依背信罪起訴張及其親友共5人。

檢調調查，張勝雄明知中華電信從未經營過太陽能電廠事業，無力承攬太陽能電廠的興建工程，卻在2015至2016年間，在越南當地以16億元公款投發電廠，並將一部分發包給姊姊張素琴、姐夫謝瑞隆的香港公司以及友人林銘鏞的公司。

後來因中華電信沒有興造太陽能電廠的經驗，不僅簽下的合約不利於中華電信，最後廠房也沒依進度完工，導致中華電信認列2000萬美元、約6億新台幣的虧損；許多在本案中虧損的業者狀告中華電信，中華電信總公司才發覺張勝雄的犯行，提起告訴。

檢調2018年7月24日發動搜索，檢察官複訊後命張勝雄150萬元交保。因中華電信是上市公司，當時檢察官懷疑張涉犯《證券交易法》特別背信罪，全案歷經3年多調查後，檢察官認為張是任職越南子公司，而非總公司，因此改依《刑法》背信罪起訴。