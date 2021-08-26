福州中院26日判決弒母北京大學學霸吳謝宇死刑，大陸澎湃新聞報導，據法庭旁聽轉述，這名北大高材生展現了高智商一面：引經據典、邏輯清楚，對多個小說、影視劇中的細節如數家珍，連續20分鐘不停頓；同時供述分析自己複雜的心理變化源於父親病逝，沉默寡言媽媽默默承擔，形成長期陰影，內心世界很孤獨。

在北京學習時期，心理狀況變化更大，開始厭世，多次嘗試輕生未果，決定殺死媽媽，讓她「解脫」，連行凶日子選定在2015年7月10日，因因他的生日是10月7日，日期正好倒過來。

吳謝宇講述作案過程時痛哭悔罪，覺得對不起父母。他說，當時他太自以為是了，完全活在自我世界，如果當時有人給予一些及時的開導，或許就不會這麼做。

據報導，孩子優秀、父親是國企領導、母親是中學老師。在不少人看來，吳謝宇家是充滿希望的知識分子家庭。成長歷程中，父親吳志堅扮演很重要角色。在他人印象中，吳志堅經常鼓勵和陪伴吳謝宇。

旁聽人員回憶，去年12月24日庭審供述，吳謝宇說：「爸爸就是家」，從小他就知道，念書好可以讓他的父母感到驕傲、有面子，所以他就努力念書。他至今還記得，有一次，他考了年級第二名，父母都特別地高興，「我可以滿足他們的驕傲」。

而他覺得，自己念書只是為了滿足別人，而不是自己。這種感覺從小時候就有過，他舉例說，一次爸爸希望帶他去西湖玩，「其實我並不喜歡，但為了滿足他們的期待，還是去了」。

2010年，噩運降臨。經治療無效，時年43歲吳志堅病逝，病因和當年吳志堅的父親一樣，肝癌。

旁聽人員說，庭審中吳謝宇回顧，爸爸在家病亡過程對他刺激很大，讓他覺得很無助。後來親友憶及，他們其實有多次聯繫過看望吳志堅，但都被吳謝宇媽媽謝天琴謝絕了。

吳謝宇說，父親死後，他一直擺脫不了「爸爸已經死了」的現實。他感覺，父親不在，這個家已經不再是個完整的家。

吳志堅離開後，家庭重擔落在謝天琴和當時還未成年的吳謝宇身上，變故對兩人影響很大。吳謝宇說，媽媽為了不耽誤他學習，好多事情不跟他說，不讓他操心。

他認為，可能是這種氛圍使他形成了一種長期性的陰影，讓他變得自以為是，懷疑別人、懷疑一切，「這東西不是一時一刻，是長期積累起來」。

根據吳謝宇的當庭供述，上大學後，他開始懷疑自己的健康並變得厭世。他說，到北大後，他時常覺得自己身體有問題。2014年起，他開始經常去醫院檢查，他說自己心臟跳得厲害，而醫生檢查後得出結論：只是普通的心律不齊，不算病。然而，他總感覺自己得了和爸爸一樣的病，快到期了。

一開始，他對死亡還覺得恐懼。一段時間後，他認為死是無所謂的，只是人從一種形式到達了另一種形式，一個世界到達了另外一個世界。他甚至認為，死後就可以到達爸爸的世界，可以很幸福。

吳謝宇稱，在北京時，經常想著自己怎麼才能死去。每次路過很高的樓，都想跑到樓上去結束生命。一次，他來到一家酒店頂樓嘗試輕生，結果因為有防盜網擋著失敗了。

事後他想：如果我輕生了，我媽該怎麼辦？她本來就過得挺苦的。

吳謝宇自述，2015年寒假回家，他曾想過將輕生的想法告訴媽媽，後來放棄了。至今他還後悔：為什麼當時那句話不說出來，如果我當時和她說了，可能就是被打一頓或者罵一頓，或許就不會發生這些事。

他覺得自己能看透他人的想法，那時謝天琴生病了不太吃飯，他認為媽媽這種狀態就如《紅樓夢》中即將死亡的林黛玉。他還說，曾在一本小說中看到：愛你愛到極端的時候，你不敢做的事情你不能做的事，我替你解決，我什麼事都給你解決。這時，他產生念頭：「不如和我媽一起死，這樣就可以和爸爸在一起了。」

2015年春節形成這個想法後，4月份起吳謝宇就開始策劃殺害母親一事。他說，在他的概念中，殺害母親這事就像是推理完成一個數學模式，每一步該怎麼準備、安排、實施都在他的控制之中。

吳謝宇將日子選定在2015年7月10日。他的生日是10月7日，日期正好倒過來。此外，這一天正好是謝天琴結束學生的畢業儀式後回到家中。

吳謝宇稱，殺害母親後，看到現場的慘狀後，他放棄了輕生。旁聽人員介紹，提到這裡，吳謝宇哆嗦著身體說：「好可怕、好可怕」。但他隨後又將現場打掃乾淨，他稱是因為「爸爸很愛乾淨，不能玷污家裡」。

吳謝宇坦承，騙取親人財物逃亡，當時是有報復的意味，覺得這些親友在爸爸生病危難時未提供幫助。庭審當天，他又很後悔說：「其實我親戚、爸爸朋友這些人都對我很好，也提供了很多幫助，當時是自以為是」。

吳謝宇說，當時自己覺得智商高，有能力看透任何人，將自己偽裝得很強大，不會和其他人交流。遇到事情，他會在旁邊觀察，覺得一次兩次就能看透別人的心態。

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