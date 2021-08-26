千歲啦啦隊活力十足。（永信社會福利基金會提供／王文吉台中傳真）

老人福利機構接力舉辦運動會，讓長輩大顯身手。（永信社會福利基金會提供／王文吉台中傳真）

老人福利機構運動會結合視訊與其他機構長者進行「吹箭」線上PK賽。（永信社會福利基金會提供／王文吉台中傳真）

老人福利機構運動會結合視訊與其他機構長者進行「吹箭」線上PK賽。（永信社會福利基金會提供／王文吉台中傳真）

為了一圓長輩的金牌夢，每年10月有300位來自全台長者齊聚台中參加「創齡~銀向樂活」全國老人福利機構運動會。今年因為疫情停辦，永信社會福利基金會於8月1日至10月31日，邀約11家機構自辦運動會，並結合視訊與其他機構長者進行「吹箭」、「電子飛鏢」線上PK賽。

為了參加運動會，爺奶們努力克服體力限制，卯足全力練習，有爺爺為了比賽，要多吃兩碗飯，才有力氣上場打球；有位奶奶脊椎受傷、步態不穩，為突破坐輪椅的侷限，主動練習自行移位至椅子；還有爺爺積極配合心肺功能訓練，只為移除鼻胃管，可以大顯身手。

永信社會福利基金會趙明明執行長表示，在防疫期間，仍希望長者持續地運動，進而提升身體免疫力，在8月1日至10月31日期間，分別邀約長安老人養護中心、菩提仁愛之家、松柏園老人養護中心、傑瑞老人安養中心、衛生福利部中區老人之家、茉莉園老人長期照顧中心、嘉義濟美仁愛之家、麻豆老人養護中心、孝愛仁愛之家、椰子園養護之家、衛生福利部東區之家等11家機構自辦運動會。

除了讓參賽選手有表現的舞台，並結合視訊與其他機構長者進行「吹箭」、「電子飛鏢」線上PK賽，透過直播分享運動會到永信社福FB粉絲頁，邀請大家到網路社群媒體按「讚」，為選手們加油喝采。

永信社會福利基金會葉建鑫主任分享，今年，疫情在每個人的生活按下暫停鍵，實體的運動會也取消了，為了與長者們的約定，我們集結全台11家老人福利機構舉辦線上運動會，「運動會」只是一個開關，長者的電力一旦被打開，他們不畏身體的病痛，生命力自然就冒出來，完成每一場戰役與使命。

來自松柏園的阿桃奶奶，因為中風而導致右手關節長期痙攣，室友阿雪奶奶說「阿桃啊！你常躺在床上不行，要爬起來運動，卡忍耐一點，來學運動會，我推輪椅給你看。」

阿桃奶奶在運動會上，連續5年以平均35分，奪下吹箭競賽之佳績，她分享「得冠軍，拿金牌，已成為是我每天生活的目標，我若還有一口氣還會繼續吹下去。」

「堅持到底， 永不放棄！」來自彰化機構的阿雄阿公在運動會的競賽項目電子飛鏢及吹箭中學習到的精神，比賽到最後一刻還有逆轉勝的機會，參加了103年第一屆的創齡比賽，在「吹箭」比賽中獲得很大的成就感。