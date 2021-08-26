基隆市中正區新豐街一對30多歲夫妻23日施打高端疫苗，24日卻不適送醫，丈夫出現癱軟、四肢無力症狀，在床上半昏迷一整天，妻子則是不斷打冷顫、發抖，當晚10時許出院返家，25日下午2人又不舒服就醫，檢查結果正常，當晚間7時許又再度出現四肢無力等症狀，目前正留在衛生福利部立基隆醫院內觀察。

據了解，這對夫妻前天施打高端疫苗，24日不適報請警消到場協助，基隆市消防局接獲通報，立即派員將2人送往衛生福利部基隆醫院，丈夫較為虛弱，有頭暈、手腳麻、全身無力等症狀，妻子則是會喘、手腳麻，意識清楚，院方進行抽血、心電圖、X光等檢查皆正常，並留置醫院觀察，直到晚上10時許才出院。

基隆市衛生局表示，夫妻2人前天晚間10時許打完點滴後已自行返家，將依規定通報不良反應。

未料，夫妻2人昨天下午與晚間再度不適送醫，出現四肢無力、癱軟等症狀，據悉，丈夫的症狀和前天差不多，而妻子則是出現四肢癱軟無力，2人意識清楚，生命徵象穩定，目前醫院正進行檢查，至於詳細原因衛生局釐清中。