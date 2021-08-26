受到外資調降目標價、示警運價漲勢恐到頂等利空因素影響，航運股7月出現超過40%的劇烈回檔，讓不少投資人損失慘重，有網友分享自己在6月底開始當水手，不僅All in積蓄還信貸跟當沖，沒想到，短短2個月就慘賠150萬，讓他急著上網求救，引起討論。有老手警告，別被無本當沖跟信貸買股的習慣害死，只要不放棄都還有機會。

原Po在PTT上發文表示，從6月底開始購買航運股，曾經未實現獲利達30至40萬，後來決定將自己的積蓄跟信貸一共約200萬投入股市，卻接連遇到處置、腰斬及崩盤等狀況，讓帳戶損益越來越大。

沒想到原Po並未因此收手，反而開始投入當沖交易，「開啟了另一條不歸路，讓我陷入更深的絕望中。」他透露，從6月底開始到現在，短短2個月就賠掉150萬。

在股市慘賠讓原Po整天魂不守舍，急著上網求助，不曉得接下來該怎麼辦，「現在的我每天像一坨肉一樣，不曉得該麼辦，不敢面對自己的家人，每天強顏歡笑，上班只想將一切交辦事務盡快解決，每當有人問起，只好微微笑，說只是想想事情而已。」

文章一出引起網友們熱議，「這才是真實狀況，少年股神都是假的啦」、「每個少年股神都自己為厲害，講也講不聽」、「信貸的錢不該追漲高股，要追也要敢馬上停損」、「總算有寫實心得了，看股版以為人人都少年航海王」、「不會看股，還敢用信貸玩，先付學費學經驗吧」、「真的很佩服新手當沖還用信貸的耶」。

此外，還是有網友給予鼓勵，但提醒要量力而為，先戒掉當沖跟信貸買股是重點，「被當沖跟信貸害死，醒醒吧」、「玩股三年來，波段、當沖、隔日沖，報酬居然輸金融存股，每年固定5～7%，學兆豐王這樣反而輕鬆」、「先把無本當沖跟借錢買股戒了吧」、「說幾次了，不要當沖跟借錢買股」、「虧錢的先退出，這兩年還虧錢不容易」、「努力上班，別再做股票了」、「還年輕都還有機會，別再玩當沖了」。