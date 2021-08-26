美國拜登總統周三在白宮召開企業資安會議，從科技到保險等產業的企業領導人在會議中承諾將投入數百億美元強化網路安全。

包括政府軟體承包商SolarWinds、美國最大輸油管道業者Colonial Pipeline以及全球最大肉品加工業者JBS美國子公司在內，今年以來美國發生了多起重大的駭客攻擊事件，對社會與經濟造成嚴重衝擊，並使企業蒙受巨大損失，凸顯出解決此類資安問題的急迫性。

企業領袖做出的承諾包括將制定新的產業標準，以提供其他企業更強大的安全工具，以及將提供職能培訓，填補美國資安業多達50萬的人力缺口。

拜登最近簽署一項行政命令，要求美國公務機關在登錄時使用雙重身份驗證，將有助於預防網路攻擊。

白宮周三表示，蘋果承諾將制定能強化其科技供應鏈安全性的計畫，包括與供應商合作採用多重身份驗證，以及提供資安訓練。

谷歌計畫在5年內投資超過100億美元強化網路安全，並承諾將透過其職涯證書計畫（Google Career Certificates），在美國培訓10萬名IT支援和數據分析等科技人才。谷歌的投資計畫將包括加強軟體供應鏈和開源軟體的安全性等。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）會後在推特上發文表示，微軟承諾在5年內投入200億美元以提供更先進的安全工具。微軟將投資1.5億美元協助政府機關升級安全系統，以及擴大網路安全培訓的合作計畫。自2015年以來，微軟每年都砸下10億美元強化網路安全。

IBM宣布將在3年內培訓逾15萬名網路安全人才，該公司亦為重要的基礎設施公司推出新的數據儲存解決方案，並表示正在為量子運算打造安全的加密方法。

亞馬遜旗下雲端服務事業Amazon Web Services計畫提供用戶免費的多重身份驗證設備，以強化數據的安全性。此外，該公司亦計畫為組織和個人提供「安全意識」培訓課程。