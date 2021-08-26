許多人在買房前，較在意屋內設計，還有周遭生活機能，很少會注意房屋外觀。日前一名網友在路上發現，一棟連棟透天厝的外牆上，竟露出好幾根鋼筋，看起來非常詭異，因此PO網詢問，也釣出內行人解釋用途，讓不少人直呼長知識。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見一棟連棟的透天厝外牆上，竟露出一根根鋼筋，而且數量多達16處，看起來是故意露出來的，讓原PO看了非常不解，因此發文詢問「這樣有什麼功能嗎？」，意外引發討論。

不少人開玩笑的說，「練習攀岩用預留的」、「逃生或供小偷攀爬，都蠻方便的」、「但如果以風水來講，是不好的，長骨刺」、「跑酷專用」、「極限體能訓練」、「人與人可以連結，當然屋與屋也可以，以後看到這種屋子就知道這是公的」。

也有人幫忙解答，指露出的鋼筋是刻意預留的，「未來隔壁蓋起來，兩棟房子可以更加穩固」、「預留。可日後旁邊架構，還能省下牆面費用」、「這應該是隔壁有花錢請他預留的，以後隔壁要蓋的時候，才能從那邊鋼筋相接，兩邊都比較牢固」。

有網友也好奇，看照片中的鋼筋已有些生鏽，使用上是否還安全，有在工地工作的民眾則回應，「有的要再看，因為有時候工地在做的時候，有的反而會故意噴水，讓它生鏽，增加黏稠力」、「預留筋，但沒處理好，下豪雨鋼筋會生鏽，用水還會從鋼筋流進屋」。