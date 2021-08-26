不能停免錢了！台北捷運松山新店線、文湖線及新蘆線周邊1.5萬機車格，將於8月30日開始收費，單日計次20元，隔日起另計，電動機車則持續享有免費優惠，北市交通局說，實施前將夾單宣導，並且在收費機車格周邊設立告示，確保民眾知悉訊息。

台北市停車管理處自2019年起施行4階段機車收費政策，首先納入全市16個商圈車格，接著是市中心捷運站周邊，淡水信義線、板南線已於年初納入收費，松山新店線、文湖線及新蘆線則於本月底納入，下一階段則會針對市中心主要道路，陸續增加收費區域。

本次收費格數高達1.5萬格，包括捷運松山新店（松山車站－台電大樓）約9000格機車停車格，文湖線（南港軟體園區站至六張犁站）及中和新蘆線（大橋頭站至行天宮站）約6800格機車停車格，將於30日開始收費，費率為單次20元，隔日另計，若騎士於同日停在不同路段，收費仍以一次為限。

為提醒民眾注意，交通局在全面收費前，除設置收費牌面並夾單宣導外，由於過去常出現「1格停2車」的窘況，導致機車停放時超出停車範圍，交通局因此將機車格寬度從100cm調整成70cm，符合單台車身大小，並在車格標線旁設置黃色軟柱，避免騎士硬停進來。

停管處補充，此政策實施對象以油車為主，電動機車將不會被收錢，主因是北市過去曾推電動機車停車免費政策，在電動機車車輛登記數未達13.5％之前，將繼續免費停車，但截至今年為止，登記比率仍停留在個位數，尚未達標。

此外，北市28處公有停車場的電動停車格位已全面實施差別費率，停車充電每小時加收10元、若僅是停車、沒充電，則會每小時加收20元。