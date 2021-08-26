行政院記者會最新說明

五倍券拍板10月發放！另有「十大加碼」共1300萬份 一次看懂怎麼領

行政院今(26日)針對五倍券宣布整體振興措施方向，在時程規劃上，將從9月下旬開始登記預約(紙本券預訂、數位券綁定)，並於10月上旬領取使用，使用期間截至2022年4月30日止，而各部分會同步推出各款加碼的優惠「券」，屆時將會提供單一平台，方便民眾上網登記這些部會提出的加碼振興措施。以下是《中時新聞網》快速整理五倍券最新重點：

五倍券重要時程。

●怎麼領？須先登記預約，預約時可選擇紙本與數位兩大類，含「數位個人綁定」、「數位共同綁定」、「紙本預訂」與「紙本預約」等(輸入身分證號碼和手機號碼)。政委唐鳳今也透露，今年登記網址還在設置，但以去年經驗(https://3000.gov.tw/)，可能會是「5000.gov.tw」，將於9月下旬開始讓大家紙本預訂跟數位綁定，等登記到一程度 ，讓各部會宣布何時宣布抽獎。

●面額規畫：五倍券紙本券1套10張，包括3張1000元、2張500元、5張200元，金額共計5000元。數位券部分，民眾可以綁定信用卡、行動支付、悠遊卡、電子票證等方式，並將推出「家戶綁定」做法，讓一家人的振興券能集中在同一個帳戶，最高一個帳戶可綁定5份，但尚未定案。

●領取時間：9月登記後，10月上旬領取使用

●部會加碼：根據國發會規畫，今年振興券除去年的動滋券、藝fun券、農遊券、客家券，新增i原券、好食券、國旅券、地方創生券

各部會抽籤加碼。

●收到五倍券的店家如何兌領？有統一編號商家可至指定銀行、郵局、農漁會信用部等金融機構兌領。無統一編號如夜市、攤販等，可委託商圈組織、夜市管委會、市場自治會等，向金融機構兌領，再轉發給店家，免收跨行手續費。自營作業者，在職業工會加保至八大公股銀行兌領。

店家兌領方式。