巴蒂(Ashleigh Barty)目前於WTA(Women's Tennis Association)國際女子網球協會排名世界第一，出生於澳洲的她今年25歲，身高166公分以職業網球員來說不算突出，但她以出色的球技蟬聯女子網壇球后寶座近兩年(2019.09.09至今)，今年表現維持高檔，已經先後拿下邁阿密公開賽、斯圖加特公開賽、溫布頓公開賽以及辛辛那提公開賽4座冠軍，接下來月底開打的美國網球公開賽巴蒂也奪冠呼聲最高，讓我們拭目以待。

日前雪梨晨鋒報(The Sydney Morning Herald)的馬歇爾(Konrad Marshall)就特別寫一篇報導來描述巴蒂出色的打法，文中提到巴蒂擁有許多致勝武器，包括『上旋發球』、『削球』、『強力正手』、『調短球』、『截擊』、『全場腳步』、『來回擊球』以及『意志力』。可見巴蒂實屬全能型的網球員，不只依靠單一特定天賦，有些球員僅擅長發球，若遇上特別會接發球的對手就容易吃鱉；或是專攻強力正手的選手，就容易被對手反擊至反手拍的位置。因此全能可以說是巴蒂穩定居於榜首的主要原因。

在巴蒂眾多天賦之中，最值得玩味的是她的發球，首段提到巴蒂166公分的身高，通常這個高度很難在發球取得優勢，但經過苦練巴蒂的發球不僅快速強力又帶有上旋，這樣的上旋發球在英文稱作The kick serve或是the hopper，發到對角的球因為往上旋轉，擊地之後彈跳較高且加速前竄，如此會超出一般接發球球員的舒適擊球點the comfort zone(通常在臀部附近)，容易造成回球出界或回球較高而令發球方取得優勢。根據WTA官網的發球數據顯示，巴蒂的發球局勝率一枝獨秀超過八成，這在女子網球賽事歷史中難能可貴，就算是在當今男網也只有發球前45名的好手能達到如此水平。

8/30開打的美國網球公開賽屬於硬地球場，硬地場地的快速性質會突顯球員的發球能力，以剛結束、同樣是硬地球場的辛辛那提公開賽為例，發球強勢的巴蒂一路到冠軍賽都以兩盤輕鬆結束戰局，5場比賽平均每場只用18.2局就擊敗對手，建議美網看好巴蒂的運彩玩家可以瞄準大小玩法的『小分』盡情投注。