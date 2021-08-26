停航月餘 南京機場今起逐步恢復客機營運 12:442021/08/26 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南京機場今起逐步恢復客機營運。（澎湃新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「中國經濟網」報導，今天（8月26日）上午10時15分，從南京祿口機場飛往青島膠東機場的MU2923航班起飛。這也是自7月23日因疫情全面停航以來，從南京祿口機場起飛的首個客運航班。 南京祿口國際機場今天（8月26日）部分恢復國內航班運營。按照計畫，今天開始執行南京與青島之間的往返航班。 根據東方航空官網發佈的8月26日航班消息，相關航班為：東方航空MU2923／4南京（祿口國際機場）往返青島（膠東機場）。 今起進入8月最熱期飆破37度 下波變天時間曝 櫻花啟動三大發展策略 未來營運續創高可期 #機場 #航班 #8月 #26日 #南京祿口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電漲幅收斂 台股盤中翻黑力守17000點大關 13:012021/08/26 財經 土耳其國防部：已經開始從阿富汗撤軍 07:302021/08/26 國際 聯合國在阿富汗員工 傳遭塔利班威脅毆打、威脅、搶劫 03:382021/08/26 國際 全台迎嘉玲 基隆台北設施再鬆綁 04:102021/08/26 地方新聞 《國際經濟》日7月服務業PPI年增1.1％ 旅館費飆近6年新高 11:102021/08/26 財經 機車族注意！這三條捷運線周邊1.5萬機車格將收費 12:392021/08/26 生活 浦東機場染疫 空運費率飆漲 04:102021/08/26 財經要聞 頭條揭密》中國成為首個控制Delta疫情國家 西方世界根本做不到 08:032021/08/26 政治 少子化救不了 今年9月大專生總數首度跌破百萬人 12:062021/08/26 生活 美2議員一日遊阿 挨批浪費資源 04:102021/08/26 話題觀察 它比塔利班更狠 美英澳警告 喀布爾機場遭恐攻威脅大 12:142021/08/26 國際 兩岸熱門新聞 阿富汗變局之一》中俄軍演火力 超越韓戰「符立德彈藥量」 - 兩岸 - 旺報 阿富汗變局之三》印軍邊境對中施壓或有變數 - 兩岸 - 旺報 北大學霸弒母遭判死刑 預謀縝密遺體覆蓋75層 欲蓋彌彰聰明自誤 - 兩岸 阿富汗變局之二》解放軍西部戰區兵力調度現隱憂 - 兩岸 - 旺報 大慶油田下藏12.68億噸頁岩油 陸宣告開採成功 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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