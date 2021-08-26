「中國經濟網」報導，今天（8月26日）上午10時15分，從南京祿口機場飛往青島膠東機場的MU2923航班起飛。這也是自7月23日因疫情全面停航以來，從南京祿口機場起飛的首個客運航班。

南京祿口國際機場今天（8月26日）部分恢復國內航班運營。按照計畫，今天開始執行南京與青島之間的往返航班。

根據東方航空官網發佈的8月26日航班消息，相關航班為：東方航空MU2923／4南京（祿口國際機場）往返青島（膠東機場）。