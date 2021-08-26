如今時間已相當逼近蘋果（Apple）往年發表新一代iPhone的時間，相關討論層出不窮，網路爆料也沒間斷。曾經準確預測蘋果iPhone SE(2020年款式)上市日期的爆料者Joe Prosser，稍早前根據消息來源指出，蘋果正在研發升級的Face ID，主要升級之處在於配戴口罩、甚至眼鏡起霧都能夠順利解鎖，為使用者的手機帶來完整的安全性與防護。若是成真，雖然螢幕下Touch ID可能無望在今年推出，升級的Face ID將有機會成為iPhone 13系列新賣點！

講到今年的新一代iPhone，「瀏海」區域縮小將是外型上的一大改進。但或許除了外觀上的改變，其所帶來的Face ID臉部辨識解鎖功能，看似也有望同步升級。Joe Prosser在FrontPageTech網站指出，根據他的消息來源，因應新冠肺炎疫情影響，蘋果正在研發新的Face ID技術來對應需求（換句話說，就是戴口罩也能順利解鎖）。

EXCLUSIVE: Apple Testing New iPhone 13 Face ID Hardware That Works With Masks + Foggy Glasses



Fascinating story 👇https://t.co/i2CMAfBLTd pic.twitter.com/GY2WAb3aA0 — Jon Prosser (@jon_prosser) August 25 2021

嚴格來說，先前在iPhone X以來所搭載的Face ID，在經過多次Face ID的解鎖，或是以一些民間所發展、配戴口罩的特別方法訓練之後，有機會能夠在戴口罩的情況下，依舊順利使用Face ID解鎖。但是卻有可能受到口罩造型的不同而影響辨識成功率。此外因為Face ID也可同步用於許多銀行、行動支付的app中，配戴口罩防疫不只讓解鎖iPhone變得不容易，使用一些常用app也會帶來不便。

對此在過往的採訪中，可以確認蘋果是已經意識到上述Face ID在戴口罩情況下難以解鎖的情況。從他們推出watchOS 7.4、iOS 14.5之後，已經提供了可透過Apple Watch靠近iPhone來解鎖手機的方法，就可理解。但是因為這方法不是透過Face ID驗證來解鎖手機，也衍伸出對於手機安全的新疑慮。從先前財經外媒的預測，進一步研發螢幕下Face ID技術，是蘋果長期的目標，在此前提下，提升Face ID的準確度、實用性、安全性，都格外重要。

根據報導，Joe Prosser分享到的升級版Face ID技術，特別針對配戴口罩、配戴不同造型眼鏡、戶外/室內等各式情景，都有進行多次測試。據了解蘋果額外打造的升級版Face ID的原型（prototype，如首圖），並且透過特殊裝置與iPhone 12整合，經過測試，升級後的Face ID模組，可以不需要藉由上述Apple Watch的輔助，就可以利用Face ID來順利解鎖。

據了解升級版Face ID模組將前置鏡頭的位置，從原本iPhone 12系列的螢幕中央喇叭位置右側，移動到了「瀏海」的左側；這一點跟他們對比的眾多iPhone 13 CAD設計圖都相符，也就是說就這點來說，升級版Face ID很有機會被運用在iPhone 13系列之中。若屬實，那麼對於消費者來說，決定令人感到驚喜！

爆料者Joe Prosser指出，升級的Face ID模組前置鏡頭在左側，與大量的iPhone 13外傳CAD設計圖相符，因此判斷有機會用於iPhone 13系列中。不過當然不能排除可能延後推出的可能性。（摘自FrontPageTech）

畢竟，安全性可說是使用手機的第一要務。先前Apple Watch可解鎖iPhone的方案，是在犧牲部分安全性的前提下，還要額外擁有Apple Watch才能使用，嚴格來說也略有不便。若是能讓iPhone上的Face ID，在疫情下配戴口罩防疫時，能夠穩定發揮作用，可謂是必要的改進。

近期傳聞蘋果有可能在9月14日舉辦秋季發表會，推出iPhone 13系列。如果這個日期推測正確，那麼蘋果預計最快在八月底、九月初就會寄出邀請函。按照疫情發展，今年蘋果應是連續第二年採用線上發表的形式來揭曉iPhone，全球果粉都在熱切期盼。