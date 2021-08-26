《MLB推薦賽事 : 8/27(五)，09:40 紐約洋基@奧克蘭運動家(系列賽首戰)》紐約洋基在明星賽前一度看不到季後賽的車尾燈，但球團在交易大限前陸續換來瑞佐(Anthony Rizzo)與蓋洛(Joey Gallo)兩門重砲補強左打戰力，打線升級的洋基銳不可擋，明星賽後打出28勝9敗的佳績，一舉站上美聯外卡榜首，距離美東龍頭光芒也僅有4場勝差，是聯盟近期最火熱的球隊。洋基本週末將與美聯外卡競爭者奧克蘭運動家進行四連戰，首戰由浴火重生的J.泰隆(Jameson Taillon)先發主投，面對打線低迷的運動家，洋基可望拉開與其他外卡球隊的勝場差距。

洋基在外野手希克斯(Aaron Hicks)受傷後，打線一直缺乏有長打能力的左打者，蓋洛與瑞佐的到來完美補上打線的缺口。而瑞佐交易過來後，也讓位置重疊的沃特(Luke Voit)有了危機意識，上季榮獲美聯全壘打王的沃特本季前三個月只擠出3發全壘打，但8月至今已打出4發全壘打，逐漸找回上季的優異手感。兵強馬壯的洋基明星賽後火力兇猛，團隊攻擊指數高達0.749，場均得分4.8分也遠優於明星賽前的4.2分，強大的得分能力讓邪惡帝國在8月繳出11連勝的成績。

運動家上週攻擊端陷入低潮，團隊進攻指數僅有0.617，開路先鋒坎納(Mark Canha)嚴重斷電，上壘率僅有0.242，陣中全壘打王歐森(Matt Olson)手感同樣冷冰冰，整週只貢獻1發全壘打，打擊率僅有0.100。攻勢發動機與中心打者同時熄火，導致運動家近期得分效率低落，近10戰苦吞8敗，也從美聯外卡榜首滑落至第三名，晉級季後賽之路岌岌可危。

洋基此戰預計由J.泰隆主投，去年因傷整季未出賽的J.泰隆季初表現並不穩定，但經過實戰調整後漸漸重拾過去的實力，近7次先發自責分率僅有1.99，主投40局更僅被打出3發全壘打，洋基能在明星賽後勢如破竹，J.泰隆穩定的投球表現居功甚偉。運動家則是由新秀卡普瑞利安(James Kaprielian)主投，卡普瑞利安近期控球走鐘，近7次先發有兩場賽事出現4次保送的離譜情況，每9局保送次數高達3.3次，壓制力明顯不若季初出色，此戰面對聯盟最會選保送的洋基(513次)，將會是嚴峻的挑戰。

洋基近期打出11連勝的佳績，除了打線挹注旺盛的火力，牛棚群穩定的表現也功不可沒，近一個月洋基牛棚自責分率3.06是全美聯最佳，靠著出色的後援戰力守住許多比數接近的賽事。而運動家近期牛棚則是狀況不斷，面對巨人與水手的系列賽中，牛棚連續砸鍋三場勝利，終結者特里維諾(Lou Trivino)近兩場出賽一共失掉5分之多，後防戰力堪慮。以運動家近期的投打戰力，估計很難抵擋氣勢如虹的洋基，因此筆者推薦投注「不讓分玩法-客勝」。