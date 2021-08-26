總統蔡英文「論文門」風波，台大法律系名譽教授賀德芬調閱相關資料時，被教育部以「機密封存30年」為由拒絕，她因此提起行政訴訟，台北高等行政法院26日言詞辯論，賀女斥責博士論文正本在哪？教育部則說可以提供的資料都提供了，法官諭知9月16日宣判。

去年9月賀德芬調閱蔡英文在政大的人事檔案，教育部卻稱是機密資料，將封存至2049年，保密期間堪比國家絕對機密，她向行政院提訴願遭駁，因此提起行政訴訟，要求撤銷列為機密的處分。

賀德芬後來開庭又追加聲明，包括確認教育部是否核定蔡英文資料保密，請求提供核定保密的法律依據，還對教育部長潘文忠求償1000萬精神慰撫金，她質疑，保密程度是為蔡英文量身訂做，且潘文忠在立法院公然說謊、包庇犯罪，還害她被蔡英文告加重誹謗。

26日開庭時，賀德芬說，蔡英文的論文完全是假的，連論文的中文翻譯名稱都翻錯，這是台灣民主上最大的醜聞；但教育部的律師說解釋，蔡英文申請當政大客座副教授的履歷表及畢業證書影本都已經提供給賀，至於著作、服務證書沒留存。