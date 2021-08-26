9月1日開學在即，新北目前老師疫苗施打率約95％，約3000人還沒打疫苗，沒有施打疫苗老師，開學後每周免費篩檢一次，新北市教育局長張明文今出席有線電視公司捐贈百萬基金助學子圓夢活動表示，市府有採購1千萬元快篩試劑預算標案，預計本周標出，另民間也捐贈1萬快篩試劑，預計開學前就會完成發放。

張明文說，教育局目前持續造冊、施打，預計今天高中職老師會打完、明天施打補習老師，沒有施打疫苗老師，可到社區篩檢站快篩，或使用學校配發的快篩試劑，試劑依學校人數比例分配，其中民間捐贈的1萬劑已到貨，會先配發到各校，有些會分配九大區的中心學校。

教育局今舉辦捐贈儀式，感謝11間有線電視公司捐贈100萬元溫馨助學圓夢基金，這筆款項將協助新北市的卓越清寒學生，傳播企業回饋給社會的愛心。

張明文表示，市府非常感謝11家有線電視公司，能夠捐贈百萬來助孩子學生，對圓夢基金挹注非常大，這筆捐款將用在「好日子愛心大平台」圓夢基金，讓弱勢、清寒孩子能夠得到最大支持，無後顧之憂，可以在學業上未來翻轉人生。

新北市有線電視同業聯誼會召集人暨家和有線電視公司董事長陳煥鵬表示，新北市有100萬的有線電視收視戶，因此有線電視公司不只將服務送到新北用戶，也要將愛心回饋送給勤奮努力的新北學子。

11家獻愛心的有線電視公司包括，家和、全聯、新唐城、天外天、新視波、數位天空、觀天下、大新店、永佳樂、紅樹林、全國數位。