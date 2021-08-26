一名女網友在臉書發文，稱她日前在家附近騎車，看見交通號誌是綠燈後，就騎車轉進巷弄，豈料，卻在路口被警察以「紅燈左轉」為由攔下，不管她怎麼解釋，警察都回覆「有問題就去申訴」，毫無通融空間的處理態度讓她感到十分不滿，文章曝光引起網友討論。

女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，內文稱23日晚間8時許，她在家附近的路口，看見號誌為綠燈後就左轉進入巷弄，便突然被警察攔下來，她詢問了被攔查的原因，警察則回覆，「因為你紅燈左轉了」，她嘗試解釋方才是看見綠燈才動身，警察僅回覆，「沒關係，我有錄音錄影，你可以申訴」、「對，你有問題你就去申訴」。

原PO說，「當下我真的超無言，我不明白為何我綠燈轉進家門還要被開單」，並要該名執勤員警將罰單直接寄給她，她並不願意簽收；原PO無奈寫下，要先繳錢才能申訴，且跑完申訴流程需耗時3至6個月，結果也不一定如願，讓她忍不住大嘆，「沒有行車紀錄器就是警察說了算」。

文章曝光後，不少網友在留言區替原PO抱不平，也有網友在留言區表示，「直接去監理所申訴不必先繳罰金哦！且約2-3禮拜就有消息了！」、「不是他有沒有拍到綠燈，是他必須拍到你騎過時是紅燈」、「看看巷口有沒攝影機，請里長幫妳調調看」。

新北市交通事件裁決所網頁指出，若民眾對交通違規通知單舉發內容不服，可透過網路或親自辦理，而裁決所收到案件後，會請原舉發單位進行查證，時間須30至45天，此外，罰單若進入申訴階段將給予30天的寬限，也無須先繳納，待結果公布後再行辦理即可。