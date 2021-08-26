卓銘順以《霍爾蒙克斯-LR（茶壺）》獲得「2021韓國國際陶藝雙年展」最高榮譽「金獎」，為臺灣獲得這個具有國際盛名陶藝獎項肯定的第一人。（陶博館提供）

全球4大陶藝大展「2021韓國國際陶藝雙年展」近期公布得獎名單，鶯歌在地陶藝家卓銘順以「霍爾蒙克斯-LR（茶壺）」作品獲得最高榮譽「金獎」，成為台灣首位獲得該陶藝獎的藝術家，因此鶯歌陶瓷博物館近期也對卓銘順設計的茶具組推出限量優惠，一同分享得獎喜悅。

韓國陶瓷基金會今年舉辦國際陶藝雙年展，往年台籍藝術家參與僅有獲得入選，今年該賽事初選階段收到70個國家2503件陶藝創作，並挑選79件作品進入決賽，而卓銘順經過激烈角逐後，獲得評審青睞，與美國陶藝家強生（Darien Arikoski-Johnson）並列金獎肯定，而卓銘順的作品也將在今年10月1日至11月28日在韓國京畿陶瓷美術館展出。

卓銘順出生在鶯歌尖山，1990年從國立藝專美工科陶瓷組畢業後投入藝術創作，並在1995年在鶯歌開立工作室，以手工量產各式生活陶器聞名，作品多會融入自然生態元素，近年多以互動式創作為主，曾獲得「第二屆聖尼古拉斯當代馬賽克雙年展」第二名、多屆「臺灣金壺獎」銅牌與金牌。

陶博館長吳秀慈表示，卓銘順的作品兼具美感及質感，獨具特色造形有深層的思維意涵，這次獲獎實至名歸，為了慶祝鶯歌陶藝家獲國際獎肯定，館內推出卓銘順設計「茶山雲舞茶具組」限時限量8折優惠，該茶具有幾何線條青瓷壺身、輕柔質地的白色壺把、壺嘴，花紋展現環繞山石的茶園地景風貌，歡迎有興趣的民眾到館收藏。