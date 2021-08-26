頂級超市city’super獨家引進北海道巧克力品牌ROYCE’，因應中秋節有3款全新中秋期間限定「北海道的回憶」系列禮盒首度在台亮相，價位帶在990元至1680元間。9月12日前於全台6店+板橋、桃園2間快閃店、遠傳friDay購物平台開放預購，早鳥享88折優惠；且瞄準中秋送禮需求，企業大宗訂單享禮盒客製化服務，預計可較去年同期業績增3成。

近2年因受疫情影響無法出國，city’super觀察到ROYCE’這2年營收翻倍增長，尤其在今年七夕情人節業績及銷量雙雙寫下歷史新高，主因是在節慶期間引進期間限定巧克力及禮盒，搭配外送平台UberEats及電商平台遠傳friDay購物，成功開拓新客源，有助於品牌在下半年布局搶市。

city’super獨家引進ROYCE’「北海道回憶 繽紛組合」1680元，內含5種共18枚的甜點。（city’super提供）

這次「北海道的回憶」系列禮盒中，包裝上有北海道四季及動植物手繪插圖，讓人看了、嘗一口立馬到北海道，其中有2款禮盒各有過半台灣從未引進的隱藏版巧克力，一款是「北海道回憶 繽紛組合」1680元，以北海道四季為主題，質感系的手繪插畫鐵盒可當收納盒，有5種共18枚甜點，最大亮點就是隱藏版的「開心果小熊巧克力」5枚，與「牛奶口味薄片巧克力」3片，及「洋芋泡芙巧克力球」3枚。

city’super獨家引進ROYCE’「北海道回憶 巧克力四季」，有10種口味共40枚巧克力及甜點，超過13都是全新隱藏版甜點，1280元。（city’super提供）

另一款是「北海道回憶 巧克力四季」1280元，有10種口味共40枚巧克力及甜點，超過1/3是全新隱藏版甜點的禮盒，也是3個禮盒中最多隱藏版甜點的禮盒，包括從未曝光過的「煉乳薄片夾心巧克力」5枚，與「檸檬R巧克力」2枚。

city’super獨家引進ROYCE’「北海道之旅 繽紛組合」共有8種19枚如醇巧克力、巧克力條及巧克力威化等人氣熱銷巧克力，990元。（city’super提供）

至於「北海道之旅 繽紛組合」990元，共有8種19枚如醇巧克力、巧克力條及巧克力威化等人氣熱銷巧克力，禮盒包裝以手繪北海道當地知名的動物及自然文化之美的插畫，像是北海道獨有的北狐、丹頂鶴、珍稀的蝦夷鹿等，以及雪地泡溫泉、搭熱氣球等。