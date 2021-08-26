近年極端氣候事件層出不窮，全球政府為緩減極端氣候常態化的危機，無不卯足全力衝刺「零碳經濟」，中信投信推出中信綠能及電動車ETF（00896）為國內首檔兼顧再生能源、電動車雙產業革命的基金，二合一完整囊括綠金商機！中信投信國內投資科主管李俊毅表示，低碳的國際趨勢不僅影響政府施政，也在國際企業的推動下轉為「剛需」。RE100為全球再生能源倡議組識，加入RE100的企業承諾於特定年限內達成100%使用再生能源的目標，例如成員之一的蘋果即喊出2030年要求供應商「100%當地採購」綠電。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳指出，近年再生能源的發電佔比呈跳躍式成長，預估從2020年到2025年，太陽能發電將成長3倍、離岸風電則將成長11倍，尤其值得注意的是，RE100企業的綠電採購逾半為風電，離岸風電更受益政府明確支持「台灣製造」，基礎設施及法規配套亦相對亞洲各國完善，有機會乘風而起，作為亞洲離岸風電發展先驅。

張士琳認為，電動車為未來運輸產業的革命基礎，車聯網、自動駕駛、車輛共享等宏大願景，皆生根於電動車。廣義來說，電動車猶如加裝馬達與輪子的智慧型裝置，電子零組件使用量較傳統車大幅提高，產品創新、更新週期縮短、零組件標準化提高，供應鏈排程縮短。特別是電動車平價化的過程，需要規模經濟創造成本優勢，這都有利於台灣引以為傲的電子供應鏈。近期被譽為「電動車界的安卓系統」的MIH聯盟成軍，志在成為全球電動車生態系蓬勃發展的沃土，也打造台廠彎道超車的平台。

中信綠能及電動車ETF為季配息，追蹤指數為台灣指數公司特選台灣上市上櫃綠能及電動車指數，布局著重三大產業：綠能、電動車、半導體，並以流動性、財務品質（近12季ROE總和大於零）、公司治理評鑑篩選高綠金含量企業，採半年調整。根據台灣指數公司資料，統計2017年5月至2021年7月底，指數年化報酬率高達20.3%。