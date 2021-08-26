阿Ben（白吉勝）和徐小可日前趁著疫情趨緩，帶著3個小孩前往台東旅遊，沒想到曬出老婆徐小可在泳池畔發呆的照片，竟引發網友暴動，原來是一對傲人北半球幾乎要從比基尼彈出，讓人看的是血脈賁張。

阿Ben（白吉勝）和徐小可帶著小孩到台東旅遊，只見他分享孩子們在飯店玩水照時，也不忘呼籲所有人：「終於可以下水！！但防疫還是不能大意，房客們分流分梯次～每房限定玩2小時」，接著曬出徐小可低頭玩手機的照片，只見她戴著黑色口罩、身穿黑色泳裝，一對傲人上圍及事業線幾乎要炸出，對此，阿Ben表示：「拍到瞬間本來是想私藏的，後來想想⋯健康美照就該要跟大家分享，所以就藏在最後2張了」。

徐小可泳裝辣照曝光，一對傲人上圍引起討論。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家臉書）

眼見阿Ben不吝嗇曬出老婆清涼養眼照，也引起網友一陣討論：「一早就看到養眼照，畫面太美，我不敢看」、「這其實是炫耀文吧，Ben也太幸福了吧」、「太辣了，你怎麼把車的頭燈給拆掉」、「看來是要準備生第四胎了」、「身材這麼辣，到底誰受的了」、「有沒有推薦的眼科醫師，我眼睛被妳辣到了」。

徐小可和白吉勝（阿Ben）結婚11年，即便育有3寶，感情仍不降溫，她上節目談及婚姻之道時，表示夫妻倆堅持每個月一起過紀念日，再忙也會抽空過兩人世界，強調：「孩子只是生出來讓他們有他們的人生，我們還是要經營我們的人生」，不應該把重心都放在小孩身上，導致疏於經營夫妻感情。