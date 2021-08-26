屏東縣政府為防範走私肉品流入市面，連日由警察局、農業處、環保局、衛生局等單位兵分多路，追查肉品可能流向。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣政府為防範走私肉品流入市面，連日由警察局、農業處、環保局、衛生局等單位兵分多路，追查肉品可能流向。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣政府為防範走私肉品流入市面，連日由警察局、農業處、環保局、衛生局等單位兵分多路，追查肉品可能流向。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府為防範非洲豬瘟，連日交辦警察局、農業處、環保局、衛生局等單位兵分多路，追查肉品可能流向，而截至目前未查獲違法情事，只有內埔鄉查獲1件由宜蘭縣產製的「越南酸肉」包裝產品，未依規定標示豬肉原料原產地，因肉源不明，26日送驗查明是否有非洲豬瘟病毒。

縣長潘孟安指出，目前雖未查獲違法情事，但仍會要求持續查察，查到一定重罰，但也請鄉親注意不要購買來源標示不明的肉製產品，以維護食的安全，而針對內埔查獲的「越南酸肉」也將以標示不符規定移請宜蘭縣衛生局處裁處。

環保局26日上午再度兵分10組，共出動20人，再度稽查轄內102家廚餘養豬場，沿途若發現電線桿或其他設施物上懸掛廚餘桶，一律拆除，同時對於稽查合格的業者，發給一張合格證明，供張貼在畜牧場門口，供購買端辨認。

環保局表示，防堵非洲豬瘟需要全民共同努力，請民眾配合三件事，第一是勿將來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶；第二是發現路邊有擺設廚餘桶，請通報環保局或各鄉鎮市公所清潔隊進行移除；第三是發現疑似違法使用廚餘的養豬場，請通報環保單位(通報專線0800-066666或08~7351928)。

縣警局長劉印宮也稱，除清查工作不停歇外，也會密切跟屏東地檢署橫向聯繫，如發現不法事證將報請檢察官指揮擴大偵辦，防範染有非洲豬瘟肉品或肉製品入境，為全民健康把關。