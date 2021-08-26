英超本週末早場(8/28 19:30)將上演師徒對決，瓜迪奧拉（Pep Guardiola）執教的「藍月亮」曼城，坐鎮阿提哈德主場，迎戰由徒弟阿特塔（Mikel Arteta）領軍的「槍手」兵工廠。這是兩名西班牙籍教練第6度交鋒，前5次瓜迪奧拉4勝1敗佔絕對上風。兵工廠是瓜迪奧拉教練生涯對壘過最多次的球隊，總共22場，拿下15勝3和4敗。

阿特塔在2016年球季結束後退役，當時他有3個選擇，一是留在兵工廠帶領青訓、二是加盟熱刺進入PSG時期隊友波切蒂諾（Mauricio Pochettino）的教練團、最終他選擇了成為瓜迪奧拉的副手，跟隨瓜帥學習成為一名優秀的教練。2019年12月，阿特塔回歸兵工廠，接替埃梅里離開後的總教練空缺。然而，兩個賽季過去，雖然阿特塔為兵工廠贏得一次足總盃和一次社區盾，但在英超聯賽的戰績每況愈下，上賽季排名第8，更中斷了槍手連續25年參加歐洲盃賽的紀錄。

上賽季阿奎羅(Sergio Agüero)因傷只出賽12場進4球，曼城在缺少當家前鋒的情況下仍然重奪英超冠軍，但在其他豪門各自補強，尤其是瓜帥教練生涯對戰中唯一落居下風的切爾西花了接近1億鎊買回比利時小魔獸盧卡庫（Romelu Lukaku），這對志在衛冕的曼城來說，無疑是一大警訊。曼城在開幕戰0:1不敵肯恩（Harry Kane）缺陣的熱刺，又被孫興慜一擊必殺，曼城尋覓一名強力前鋒勢在必行。不過曼城一直報價求購肯恩都沒有成功，而肯恩日前已表示轉會陷入膠著，已決定留隊，今年夏天不會離開。

最新的勁爆傳聞，則是C羅納度（Cristiano Ronaldo）打算離開尤文圖斯，他跟尤文的合約到2022年夏天，今年不賣明年將會免費轉會，因此尤文希望以至少2500萬歐元的價格出售C羅，雖然轉會費在動輒上億的年代看來不高（C羅2018年從皇馬轉會尤文是1.17億歐元），但能夠負擔C羅3000萬歐元年薪的球隊並不多。曼城在遍尋不著好的前鋒後，已將目標鎖定C羅，但據天空體育義大利的消息來源表示，曼城希望免費簽下C羅，2年合約年薪只給1500萬歐元。轉會消息掌握度非常高的知名義大利記者羅馬諾（Fabrizio Romano）則透露，目前最有可能得到C羅的是巴黎聖日耳曼（PSG），因為想當球隊老大的法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）不願跟梅西（Lionel Messi）同隊，不打算和PSG續約，據說皇馬開價1.5億歐元求購姆巴佩，如果完成交易，PSG就能清出薪資空間，讓C羅和梅西打造更不可思議的鋒線組合。

曼城尋覓前鋒遲遲沒有結果，槍手反而在夏季轉會成為最花錢的球隊，引進5名球員花了1.47億歐元，但開季先後敗給升班馬布倫特福德和切爾西吞下2連敗。週中在聯賽盃槍手6:0大勝英冠球隊西布朗維奇，總算拿下新賽季第一勝，奧巴梅揚染疫康服後首次先發演出帽子戲法，同樣擺脫疫情回歸的拉卡澤特（Alexandre Lacazette）和正式買下的挪威中場厄德高（Martin Ødegaard）都替補上陣作出貢獻，前者進球後者助攻，槍手用一場大勝來為週末即將到來的大戰提振士氣。

以兩隊整體實力、近年交手紀錄和本季開季的狀況而論，曼城都要優於兵工廠，本場比賽又在曼城的主場舉行，由於英超已全面開放球迷進場，這對主場球隊來說也是一大利多。不過槍手兩名主力前鋒雙雙回歸，加上厄德高給進攻帶來更多的變化，槍手應有能力爭取本季首個聯賽進球。勝負仍傾向曼城，但2.5球大分和兩隊都有進球是比較推薦的投注選項。