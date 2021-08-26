上月底全台熱衷追東奧盛事，小S（徐熙娣）為此多次在社群網站分享觀戰心得，不僅認了體操國手洪源禧是「親生兒子」，還打趣說想請這群國手吃飯，未料國手一詞引來大陸網友出征，小S本月5日發文強調：「我不是台獨！」，但就此神隱。昨(25日)媒體報導小S二女兒許韶恩（Lily）最近替姑姑的茶葉禮盒設計包裝，讓小S十分得意，然而被問到何時復出？小S態度淡然，表示一切隨緣。

小S上月底常在網上分享東京奧運賽事進度，點名體操國手洪源禧跟她的小女兒「許老三」撞臉，又大讚戴資穎、林昀儒、李智凱等選手表現傑出，喊話要請洪源禧帶這群國手一起回家吃飯，開玩笑的言論傳到微博卻引來大陸網友批評，甚至有4家廠商終止合作，連大女兒許曦文（Elly）也被波及，小S對此第一時間無奈表示：「先讓我靜一靜好嗎？」

小S見二女兒Lily設計的作品，備感驕傲。（圖／翻攝自hsu1124 IG）

對此，大S老公汪小菲站出替小S緩頰，強調：「認識她們十幾年了，和我回到北京去山東老家看親戚，日常我們在家裡的對話，她們真是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人」，但不久後又刪文。「防疫女神」賈永婕也力挺小S，直說：「親愛的你就是這麼溫暖，台灣的朋友都感受到了，加油我的姐妹」。

本月初小S打破沉默，發文強調並非台獨後就在臉書、IG、微博上消失，據《三立新聞網》報導，小S最近看到二女兒為許雅鈞妹妹許馨云設計的茶葉禮盒，驕傲說：「這是我女兒的作品！」，問她何時計畫復出工作？她低調說：「再過陣子吧，隨緣！」，而先前由大S擔任製作人的《熙娣想聊》節目組也回應，尊重小S的決定，目前不急開錄工作。