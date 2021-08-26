台北市一名家長在臉書分享一張市長獎獎座，但獎座設計令他傻眼，直言至少可以挑出6個缺點，批評是「天大的美學災難」。對此，北市教育局回應，虛心接受家長的建議，下次會將家長建議提供評選委員參考。

一名家長25日在臉書發文表示，線上畢業典禮已經2個多月，這幾天學校才通知去領獎座，「唉，真是天大的美學災難，我無言，不想多說什麼」，他認為至少可以挑出6個缺點。

該名家長痛批，「為什麼年度要提五次？為什麼要貼那個醜不拉幾的黃色標籤重覆主畫面已經有的資訊？」、「為什麼最左邊還要突出那三個標示？」、「為什麼要大小字體不同的字置中擠成一堆？」、「為什麼連木架總共有十二層？」、「為什麼已經是市長獎還需要說明成績優異足堪嘉許？」

他無奈表示，小孩真的蠻可憐，人生就這麼一次國中畢業，碰到這種史詩級的災難，「我只能安慰她：你的成果不是這個落漆到極點的獎座所能表現的！」

對此，教育局副局長陳素慧解釋獎狀設計過程，是由教育局、學校組成委員會，評選所廠商設計之樣稿，過程中皆有各校代表給建議，虛心接受家長的建議，下次會把家長建議提供給評選委員參考。