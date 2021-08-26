本週中國賽區（LPL）即將展開季後4強戰的第2輪賽事，前一輪比賽中落敗的LNG戰隊、EDG戰隊將在週四的敗部復活賽上交手；至於前一輪比賽中勝出的趣加鳳凰、WE戰隊則是晉級至週五開打的準決賽。

8/26(四) 下午5點 EDG戰隊 @ LNG戰隊

例行賽12勝4敗、戰績排名第2的EDG戰隊，在前一輪比賽中不敵黑馬WE戰隊，從比賽內容來看，前2局EDG的上路Flandre、打野JieJie及中路Scout等人完全沒有發揮應有的水準，第1局EDG前期略占優勢，但JieJie連掉兩龍，使得WE後期有機會偷走遠古巨龍並打出逆轉勝；第2局EDG中路、上路及打野選手（簡稱中上野）遭對手壓制，最後以擊殺數1：17，幾近被完封的數字結束該局比賽；第3及第4局EDG下路Viper雖然力挽狂瀾為隊伍扳回2勝，但關鍵的第5局，EDG中上野的表現依然沒有起色，最終在BO5的賽事中以2：3落敗，進入敗部。另一方面，例行賽10勝6敗、戰績排名第8的LNG戰隊，同樣是一匹黑馬，季後賽一路過關斬將，不僅在第1及第2輪比賽分別淘汰去年世界大賽的參賽隊伍－蘇寧易購（SN）、滔博電競（TES），第3輪比賽又以3：1的比數擊敗季中邀請賽（MSI）的冠軍隊伍皇族RNG，晉級4強；後續LNG雖然在4強戰的第1輪賽事以0：3遭趣加鳳凰完封，但LNG在季後賽所到達的地方，已遠超過多數人的預估；在與FPX的3局比賽裡，LNG的戰術明確，選用前期戰力較高的英雄陣容，也確實在前期有打出優勢，但可惜FPX還是技高一籌，幾次抓住LNG的失誤並趁勢反攻，最終拿下勝利。本次比賽，EDG中上野的狀態會是個大問題，相較之下，LNG選手的狀態穩定且戰術執行能力佳，看好他們能贏得比賽，加上LNG中上野的狀態比EDG更好，更有機會掌握地圖上的關鍵物件。

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不讓分－LNG戰隊 勝

第1局首塔－LNG戰隊 勝

第1局首小龍－LNG戰隊 勝

8/27(五) 下午5點 WE戰隊 @ 趣加鳳凰

例行賽10勝6敗、戰績排名第7的WE戰隊，季後賽從第1輪比賽打起，一路過關斬將晉級4強，過程中，無論是在第3輪遭遇FoFo領軍的RA戰隊，或是在4強戰第1輪比賽對上例行賽排名第2的EDG，WE皆以3：2打滿5局的結果拿下比賽；WE是一隻相當會「抓機會」的隊伍，幾次關鍵時刻都能準確掌握對手失誤並逆轉劣勢，最終拿下勝利。不過，WE本場比賽遭遇的對手－趣加鳳凰（FPX）非常難對付，不僅例行賽戰績排名第1，季後賽的表現同樣驚人，FPX前場比賽對上LNG，表現十分穩健且經驗老道，不僅全隊失誤極少，中路選手Doinb更是發揮出色，遊走於三路carry全場，或是支援隊友、或是壓制對手，該場比賽個人打出16／7／42（擊殺數／死亡數／助攻數）、KDA指標8.3的傑出表現，此外Doinb高達90.6%的參團率（＝[個人擊殺數+個人助攻數]÷隊伍總擊殺數）創下本屆季後賽的新高紀錄，狀態絕佳。本場比賽，WE的實力雖然不差，但看好展現驚人實力的FPX能贏得比賽。

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不讓分－趣加鳳凰 勝

讓分－趣加鳳凰 讓1.5（局）勝