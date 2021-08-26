阿富汗武裝組織塔利班本月中旬掌權後，要婦女們待在家裡，暫時別去上班，還坦承民兵「未受過訓練」，女性在他們面前可能並不安全。當地婦女和女孩們一天比一天擔驚受怕。

塔利班（Taliban）發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）昨天在記者會上說，為自身安全起見，女性不該去上班。塔利班近來試圖說服國際觀察家，這次掌權會比1996年到2001年執政時對女性更寬容，但穆賈希德這番話與塔利班的說法相悖。

穆賈希德表示，要女性待在家裡的指令只是暫時，可讓塔利班找到方法確保女性不會「被無禮對待」或「受傷」。他坦承，這項措施有其必要，因為塔利班戰士們「一直在變，且未受過訓練」。

他說：「我們很高興她們進到大樓裡，但也希望確保她們沒有任何顧慮。所以已要求她們休幾天假，直到秩序恢復正常及女性相關的程序到位，然後她們就可以在宣布後再回來上班。」

塔利班上次執政時，禁止女性進入職場，也不准她們單獨出門，還強迫她們穿全身罩袍。

如今塔利班堅稱新時代的掌權者會更溫和，但領袖階層不願保證不會再次剝奪女性權利，且許多女性已面臨暴力。

世界銀行（World Bank）因擔心塔利班統治下的女性命運，昨天宣布中止金援阿富汗。阿富汗本就嚴重仰賴外來援助，世界銀行收手又重創當地經濟。

世界銀行發言人桑傑士-班德（Marcela Sanchez-Bender）透過聲明向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「我們非常關切阿富汗情勢和當地發展前景所受的衝擊，尤其是對女性而言。」

聯合國昨天在人權委員會（Human Rights Council ）緊急會議後，呼籲針對「衝突各方犯下」的侵害人權情事進行「透明迅速的調查」。但聯合國通過最早由巴基斯坦提出的決議後，一些非營利組織反而譴責聯合國沒有把好事做到底。

英國廣播公司（BBC）提到，決議主要是要求聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）關注情勢，並於12月回報。

「人權觀察」（Human Rights Watch）日內瓦分部主任費雪（John Fisher）說，聯合國「疏於成立一個強大的人權監察機構，負起保護阿富汗人民的責任」。

費雪表示，這項決議「是一巴掌打在阿富汗人權捍衛者及女權運動人士的臉上，他們正驚恐地看著所處環境的法治崩潰」。

塔利班昨天也警告，美國必須遵守8月31日完全撤軍的期限，且「不再允許阿富汗人撤離」。但一名消息人士今天告訴CNN，喀布爾機場還看不出禁令的效應。

區域作戰聯合參謀副主任泰勒（William Taylor）今天在新聞簡報中表示：「自美國和盟軍展開撤離行動迄今，約8萬8000人已安全離開阿富汗。昨天每39分鐘就有一架飛機離開喀布爾機場。」