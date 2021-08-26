針對「美方認為中國共產黨的許多執政理念是當今西方自由民主體系面臨的最大挑戰和威脅之一」、「中國共產黨實際上著力於通過各種方式輸出自己的價值體系，修改現行國際準則」的相關提問，中央外辦副主任劉建超回應，美方的定位建立在錯誤的認知基礎之上，美方沒有搞清楚什麼是真正的民主，也沒有搞清楚世界上的民主是有不同形式加以實踐的。

據中國網報導，中共中央宣傳部今天（26日）發佈文獻《中國共產黨的歷史使命與行動價值》，並舉行新聞發佈會介紹相關情況。

劉建超表示，民主在世界上本來就不應該有、實際上也沒有一種模式、一個樣板，世界各國選擇什麼樣的民主，應該是同這個國家的國情、歷史文化傳統、人民的意願相一致的。有人想把自己國家的制度和民主模式強加給其他國家，這本身就不符合民主的原則。

「一個國家實現什麼樣的民主，應該由這個國家的人民作決定、作選擇，而不是由其他國家說了算。」劉建超指出，「美方提出的這種所謂的定位是站不住腳的，是錯誤的，也是有害的，最終將導致國際社會的分裂甚至是對抗。」

劉建超指出，美方認為中國共產黨的很多執政理念對國際上所謂的民主自由體系構成了某種挑戰，美方在其中犯了一個錯誤。「是不是美方在民主問題上顯得不自信了？是不是因為看到自身存在的一些缺陷？這些缺陷全世界很多國家的人民都看到了。如果美方認為他自身的這種民主形式、民主制度是好的，是得到人民擁護的，那他有什麼可擔心的呢？又為什麼害怕所謂的挑戰呢？」

「中國的民主制度證明是成功的，這意味著給佔世界人口五分之一的國家帶來了經濟社會的發展，帶來了人民生活水平的提高，同時也給世界的發展、給世界人民追求幸福帶來了重要的機遇。」劉建超認為，「美國對此應該持一種歡迎的態度，而不是一種排斥的態度。」

劉建超指出，中國共產黨的領導和社會主義制度也包括民主制度，是中國人民在歷史進程中作出的重要選擇。廣大中國人民是中國特色社會主義制度的建設者、受益者，也是維護者，對自己的民主制度高度認同、堅決擁護，對自己的制度充滿了信心。

劉建超強調，中國堅決尊重各國人民根據自身國情、根據主權權利來選擇符合自身國情的發展道路。中國從不輸出自己的意識形態、價值觀和發展模式，「國際社會指責中國主導國際社會、國際事務」這種說法沒有根據，中方也不會接受。

劉建超表示，中國支持不同文明、不同制度，甚至不同信仰的一些國家，開展平等、相互尊重的交流互鑑，願意實事求是地向其他國家介紹中國的發展經驗、中國的發展道路。同時，也願意虛心地向其他國家學習。國與國之間這樣建立在平等和相互尊重基礎上的交流互鑑越多，對世界文明的發展，對世界的和平與繁榮越有益。