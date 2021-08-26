指揮中心昨證實BNT疫苗會提前抵台，台灣民意基金會董事長游盈隆今直言，蔡政府該嚴肅面對分配正義問題，並指出自己前天公布的八月民調報告，他發現之前已完成登記單選莫德納疫苗的人，估計接近600萬人，這一龐大族群可簡稱為「莫德納族群」，目前還有約400萬人在苦苦等待安全有效疫苗，他們的怒火已在悶燒狀態，游更舉三例，來做說明。

游盈隆今（26日）在臉書發文表示，首先，當台灣民意基金會問受訪者：「關於疫苗施打先後順序，目前都是由政府決定。一般說來，您覺得政府疫苗施打順序是否公正？」調查結果顯示：在二十歲以上台灣人中，近五成基本上認為蔡政府疫苗施打順序是公正的，三成七不以為然。結果，莫德納族群：38.7%公正，47.1%不公正，15.2%不知道。與整體台灣成年人在這個問題上的態度傾向比較，有極顯著差異。

其次，游盈隆指出，當再問：台灣還有1200萬人以上還未施打第一劑疫苗，整體來講，蔡政府在滿足人民疫苗需求上的表現，「如果請您打分數，您會給幾分」？ 最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，對蔡政府滿足國民疫苗需求表現，有約三成打60分及以上，二成二打恰好60分，四成二打低於60不及格分數，整體平均分數是52.7分。結果，莫德納族群：51.3%打低於60分，18.1%正好60分，24.3%60分以上，6.3%不知道。與全體台灣成年人在這個問題上的態度傾向比較，有極顯著差異。

游盈隆再舉第三例，當再問受訪者：「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示，在二十歲以上台灣人中，四成五基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，同時有約四成二不贊同，贊同者比不贊同者多3.8個百分點。而莫德納族群：33.8%贊同，53.2%不贊同，13%不知道。與全體台灣成年人在這個問題上的態度傾向比較，有極顯著差異。

游盈隆總結，根據這些信而可徵的最新全國性民調數據，超過四百萬莫德納族群的怒火已經在嚴重悶燒狀態，未來如有任何新的大的刺激，例如政府在BNT/輝瑞疫苗分配處置不當，都可能全面燒起來。