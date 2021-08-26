直播》195萬劑BNT 9／１抵台 陳時中最新說明

繼昨日國內本土個案+0後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布國內新增2例本土個案、6例境外移入個案，境外移入個案中有1人曾接種2劑疫苗滿14天，是國內首見的國藥疫苗突破性感染，另確診個案中新增2例死亡。對於新增2本土個案，陳時中表示很遺憾，不過2人都是在居家隔離期間、期滿時檢出陽性，進入隔離前的採檢都是陰性，對社會的影響很低。

今日新增2例本土個案，案16055為越南籍30多歲男性，因曾接觸確診者(案16006)， 8月19日由衛生單位安排採檢(核酸檢驗結果為陰性)並進行居家隔離，8月25日出現喉嚨痛、喉嚨癢及頭痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值14.9)。

另一名案16056為本國籍20多歲女性，因曾接觸確診者(案15969)，8月16日由衛生單位安排採檢(核酸檢驗結果為陰性)並進行居家隔離，8月17日出現喉嚨癢及咳嗽症狀，隔日緩解，8月25日接受隔離期滿前採檢，今日確診(Ct值24)。由於2例個案隔離期間未與他人接觸，且醫期間的接觸者均有適當防護，皆無匡列接觸者。對於今日本土個案均為年輕人，是否意味著染疫有年輕化趨勢？陳時中表示，年輕人的人數沒有比嚴重時期多，但是佔率有提升。

至於境外移入個案，今日新增6例，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(案16050、16052、16057)、日本(案16051、16053)及大陸(案16054)入境，入境日介於8月2日至8月24日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

醫療應變組副組長羅一鈞說，境外移入個案中有1人曾在大陸接種過2劑國藥疫苗，已滿14天，符合突破性感染定義，這也是國內發現的首例國藥疫苗突破性感染個案，8月24日出現喉嚨發炎症狀，26日確診新冠肺炎，Ct值29。

確診個案中，今日新增2例死亡，案14517為80多歲男性，具慢性病史、無相關活動接觸史；6月23日因發燒就醫，6月24日採檢並住院隔離治療，6月25日確診，8月4日解除隔離，8月20日死亡。案14837為70多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史；6月27日因出現咳嗽、疲倦症狀就醫採檢，6月28日住院隔離治療，6月29日確診，7月14日解除隔離並出院，8月20日因其他原因死亡。

近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月24日累計公布14739位確診個案中，已有13644人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。

截至目前，國內共累計1萬5947例確診，分別為1385例境外移入，14509例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。去年至今累計832例死亡病例，其中824例本土，個案居住縣市分布為新北市409例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。