中租企業總裁辜仲立透過中實控股旗下艾斯奇餐飲經營美食事業，儘管新冠肺炎疫情衝擊餐飲業營運，但辜仲立籌備新餐廳計畫不停歇，今（26）日宣布延攬曾在米其林星級餐廳擔任主廚的吳定祐，將共同打造新品牌法式餐廳，預計年底前開幕迎賓。

中租企業旗下包括已上市的中租控股（中租-KY）及中實控股2大集團，前者負責經營起家的金融租賃業務，後者則概括建設、室內設計、特勤保全、物業管理、機器設備代理、餐飲、觀光飯店等非金融業務，多角化拓展經營版圖。

辜仲立2016年推出「總裁牛肉麵」後，2018年於中實控股旗下增設艾斯奇餐飲，主要品牌包括「總裁牛肉麵」二代店、代理葡萄酒的「中實泰樂瓦」，以及今年初推出的新品牌「JLK精品咖啡」等，目前正積極籌設即將開幕的法式餐廳。

中實控股暨艾斯奇餐飲董事長黃炳彰表示，籌備中的新法式餐廳將以結合法國經典菜色與台灣的文化風情為基礎，呈現國際級的質感、品味風格。同時，將融合中租企業的資源與產品，可享用體驗法式料理、品嚐莊園紅酒及台灣高山精品咖啡。

為打造台灣在地風味國際風格，艾斯奇餐飲團隊宣布延攬曾在米其林星級餐廳擔任主廚的吳定祐（Darius Wu），盼以其精湛手藝打造高水準的用餐體驗。總經理王信智指出，吳定祐將與團隊共同打造新品牌，以當代手法、在地精神全新演繹法式料理，推向國際。

年僅26歲的吳定祐透過台灣的餐飲教育體系養成，在學生時代即嶄露頭角、參加海內外餐飲賽事並獲獎無數，廚藝精湛屢獲國際級獎項肯定。吳定祐表示，新的機會就是新的學習模式，即使很榮幸獲得各界肯定，仍想要繼續學習、投資自己，以求不斷精進。