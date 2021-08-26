中鋼集團中鋼構(2013)今年受惠鋼構需求熱絡，近年深耕的離岸風電業務也初見成果，除了承接沃旭大彰化離岸風電案的水下基礎鋼構訂單，且配合中鋼集團發展離岸風電，中鋼構可望持續與相關供應鏈一起爭取水下基礎訂單，帶動近期股價飆漲，連3日漲停。

今年鋼構產業受惠半導體廠擴廠、公共工程、建案量多，帶動整體市場持續供不應求，中鋼構接單能見度到明年上半年，目前產能持續滿載。

展望下半年，除了持續受惠鋼構需求熱絡，公司承接沃旭大彰化離岸風電案的水下基礎鋼構訂單，繼上半年交貨4套，下半年預計還有6套將出貨，有利帶動下半年營收、本業獲利再優於上半年。

中鋼構近年配合中鋼集團發展離岸風電業務，今年可望開始逐步展現成果；今年起中鋼構配合中鋼集團分工，啟動中能29號離岸風場管架式水下基礎(Jacket)製作工程作業，法人看好該產品製造技術門檻高、附加價值高，中鋼旗下又有興達海基整合超過20家協力廠商，在離岸風電產業中供應鏈相對完整，未來可望一同爭取更多訂單，成長性受到投資市場關注。

中鋼構今年前7月營收85.32億元，年增15.39%。上半年毛利率5.36%，優於去年同期的3.94%，本業獲利持續成長。不過因去年第二季有處分崑山結構廠大筆業外收入，因此今年上半年稅後淨利1.63億元，年減48.58%，EPS為0.83元。

中鋼構今(26)日舉辦股東常會。中鋼構去年本業成長，營業利益2.78億元，年增192.59%；加上業外挹注；稅後淨利6.31億元，年增299.37%，EPS為3.26元。公司預計配發每股現金股利2.8元，創新高，預計8月30日除息。