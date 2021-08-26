行政院會今通過111年度中央政府總預算案，歲出、歲入均超過2兆元，雙雙創造歷史最高。其中，社會福利支出編列6018億，占26.6％，居首位；教育科學文化支出編列4561億，占20.1％，居第2位；國防支出編列3547億，占15.7％，居第3位，若再加上新式戰機特別預算及特種基金，整體軍費高達4717億，比今年度多了233億。

行政院長蘇貞昌今拍板主計總處提報「111年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，將於8月底前送請立法院審議。

政院發言人羅秉成表示，中央政府總預算兼顧疫情因應，施政重點與國家發展有三大特色，第一是預算規模歷年最大，其中歲入共編列2兆2391億，較今年度增加1857億，約增9％；歲出共編列2兆2621億，較今年度增加1262億，約增5.9％。

主計總處公務預算處長張惟明指出，總預算歲入歲出差短230億，另債務還本960億元，合共尚須融資調度財源為1190億元，以舉借債務690億元及移用以前年度歲計賸餘500億元支應。

張惟明表示，總預算債務舉借690億元，連同特別預算1856億元，合共2546億元，扣除肺炎特別預算後，占整體歲出總額8.7％（上限15％）。預估111年底累計債務未償餘額6兆4197億元，占前3年度名目GDP平均數32％，較今年度減少0.9個百分點，距公共債務法規定之上限40.6％，尚有8.6個百分點（約1.7兆）。

預算規模排序部分，各項政事支出中以社會福利支出編列6018億，占26.6％，居首位；教育科學文化支出編列4561億，占20.1％，居第2位；國防支出編列3547億，占15.7％，居第3位；經濟發展支出編列2607億，占11.5％，居第4位。

羅秉成進一步指出，國防部主管111年度歲出編列3726億，較今年度增加108億元，約增3％，加計新式戰機採購特別預算401億元，合共4127億，較今年度相同基礎增加219億，約增5.6％。如連同非營業特種基金590億，整體規模達4717億元。

此外，中央對地方補助部分，111年度總預算編列1965億，較今年度增加72億，約增3.8％，加計中央統籌分配稅款增加數221億，111年度中央對地方整體協助財源共增加293億，約增6％。