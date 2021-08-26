一名40歲陳姓男子今（26日）上午7時許，騎乘紅牌重型機車行經新北市坪林區北宜公路33.8公里處，疑因過彎不慎衝至對向車道，先撞擊一輛水泥預拌車後，陳男再滑行到第二輛水泥預拌車右前輪，警消獲報時陳男已無呼吸心跳，經急救後宣告不治，警方訪查現場其餘重機騎士，發現死者是台北市燒臘名店「東門鴨莊」的少東，除了通知死者家屬到場，也正釐清肇事原因當中。

北市燒臘名店「東門鴨莊」少東身亡，北宜騎重機遭預拌車輾斃。(民眾提供)

據悉，陳男騎乘紅牌重型機車往新店方向行駛，2台水泥預拌車則是在對向車道、往宜蘭方向行駛。陳男今（26日）上午7時許，騎乘紅牌重型機車行經新北市坪林區北宜公路33.8公里處，疑因過彎不慎失控衝向對向車道。

陳男先撞擊第一輛水泥預拌車後，重機瞬間解體、機車零件散落一地，陳男則彈飛滑行至第二輛水泥預拌車的右前輪，遭預拌車輾過，當場失去生命跡象。

警、消獲報將陳男送往北市萬芳醫院急救，經急救後仍宣告不治。兩名水泥預拌車駕駛酒測值為零，陳男是否有酒駕，須抽血進一步釐清，由於現場並無監視器，警方已調閱行車紀錄器等進一步釐清車禍原，目前陳家家屬已到通知協助處理。

據悉，陳男為「東門鴨莊」少東，從澳洲留學回來後接手經營，東門鴨莊創立於1979年，為東門市場內老字號燒臘店，店內裝潢有別於一般傳統燒臘店，相當具有現代感。