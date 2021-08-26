高端23日正式開打，不少年輕人預約接種。不過，一名女網友發文淚訴，與男友愛情長跑8年，原以為兩人會攜手度過餘生，結果這份感情最後竟敗給疫苗，男友因為她去打高端而甩了她，讓不少網友看呆直呼，這分手理由也太瞎。

一名女大生昨天在Dcard上發文抱怨，她和男友在一起8年了，從學生時期到如今要出社會，本來以為兩人就會這樣好好的走下去，結果沒想到這份感情最終竟然敗給疫苗。雖然聽起來非常荒謬，但她被男友甩了的原因，竟然就是因為打了高端。

貼文引起網友討論，「確定是因為高端嗎？好啦，拍拍你」、「現在不管是哪支疫苗 有保護力比較重要，這理由也太瞎」、「最爛又最好的藉口」、「連尊重他人選擇都不會的男人還是放生吧」、「我週六要去打高端，前任也一直勸我不要打，最後我就把他甩了」、「這個分手理由有點搞笑」。

也有網友認為，原PO應嘗試與男友溝通看看，說清楚自己選擇打高端的理由是什麼，如果對方聽完仍舊無法認同，也不能夠尊重你的選擇，那麼兩人繼續交往下去也是白搭，因為可能在許多觀念上不合，即便不是因為高端，最後還是有可能會因為其他因素分開。「不能尊重個人自由選擇的權力，那說實在的就算沒打高端，以後還是會遇到問題。」