基隆八斗子潮境公園的裝置藝術的巨型飛天掃帚，是由法國環境藝術家派崔克所創作，如今卻遭自然及人為損害，目前僅剩6支。（海科館提供／張穎齊基隆傳真）

基隆八斗子潮境公園的裝置藝術的巨型飛天掃帚原共達15支，並由法國藝術家派崔克在2016年所創作，成為網美網帥爭相拍照打卡的熱門景點，但因長期受到烈陽、海風、颱風與人為等因素而遭吹蝕，以及因拍照時人為不當拉扯碰觸而折損，目前僅剩6支，海科館希望在9月底前將12支補滿修復完成。

海科館表示，派崔克在海科館復育公園，以使用天然竹材創作了15支「掃把救星」，這天然質材所創作的巨型掃把，因長期受到烈陽、海風、颱風與人為等因素而遭吹蝕或折損，在原創作者同意下，這幾年下來海科館已複刻進行無數次的修復，並將有危險勘慮的作品先行撤收。

館方說，希望能於9月底前，針對日漸損蝕的巨型掃把群，進行全面修復，並補滿12支的「掃把救星」，讓飛天掃把的魅力與基隆網夯景點持續存在。

海科館長陳素芬提到，復育公園前身為垃圾掩埋場，派崔克希望透過作品寓意，珍愛海洋，清掃海洋垃圾，減少海洋汙染物，而這些巨型掃把也因「哈利波特」電影的畫面，讓民眾驚豔與喜愛，並廣稱為「飛天掃把」，作品所在處因背景有基隆嶼，也因此吸引來自各地民眾朝聖與成為網紅景點以及IG、打卡的熱點。

海科館說明，因取材不易，館內的莊姓員工也持續進行維護與修繕工作，成為派崔克的幫手及掃帚的守護天使，而掃把的長炳與固定處，常因時間與外在因素會漸漸弱化與折損，或因拍照時人為不當碰觸，或拉扯易造成掃把損壞，這些年下來僅存6支，近期將視竹子與天候狀況，今年預計進行「掃把救星」全面的修復與補齊12支。