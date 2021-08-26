台中市教育局攜手台灣師範大學車輛與能源學士學位學程、裕隆汽車、豐田汽車、起而行綠能及睿能創意營銷等簽署合作備忘錄。（王文吉攝）

台中市電動車技術教學中心與裕隆汽車（NISSAN）合作培育電動車產業人才。（王文吉攝）

台中高工汽車科教師賴坤茂撰寫「電動車馬達」教案。（王文吉攝）

台中高工汽車科教師賴坤茂撰寫「電動車馬達」教案。（王文吉攝）

東勢高工汽車科教師鄭傑倫撰寫「低阻計、高阻計」教案。（王文吉攝）

台中市教育局於東勢高工成立全台首座「電動車技術教學中心」。（王文吉攝）

電動車被視為是未來10年最具爆發力的產業。為推動電動車技術教育，台中市教育局攜手台灣師範大學車輛與能源學士學位學程、裕隆汽車、豐田汽車、起而行綠能及睿能創意營銷等簽署合作備忘錄，成立全台首座「電動車技術教學中心」，26日在東勢高工揭牌啟用。

教育局長楊振昇表示，面對地球暖化與氣候變遷，推展具環保特性的電動車已成全球未來的發展趨勢，以挪威2021年新售車輛統計，超過90％是電動車或油電混合動力車。

楊振昇提到，為推動電動車產業，台中市政府早在2019年即與行政院科技會報辦公室針對電動車的發展舉辦「電動車產業科技座談會」，邀請產官學界代表探討未來趨勢。市府並於2020年7月制定建置電動車環境、推動電動車發展、廣設充電站、獎勵電動車等政策。

楊振昇指出，未來10年，我國的電動車市場勢必急速發展，有關車輛的「售後服務人力」以及「維護技術人才」將出現大量需求。為因應產業需求，縮短學用落差，推動整合學界及產業界資源，建構技術型高中的電動車技術教育，堪稱「完美結合CSR及USR的創舉」。

楊振昇特別感謝台師大及各企業與台中市共同培育專業人才，期許未來藉由電動車技術教學中心推廣國中小環保綠能概念，往下札根，成為實踐理論與實務的最佳教學場域。

東勢高工指出，台中市電動車技術教學中心與產業合作，建構模擬產業現場工作環境及實務崗位，首重培育電動車專業人才師資教學研究，結合群科輔導員跨域社群研發教案，推廣至技術型高中的動力機械群科教學為目標。

台中市電動車技術教學中心提供國高中生學習體驗及職業試探、開放國高中教師參訪體驗等多功能學習場域，未來將辦理電動車技術體驗活動，積極媒合人才進入電動車技術職場，為電動車時代的來臨提供最佳的驅動力。