彭佳慧今年出道滿25周年，為了感謝歌迷一路相伴，除了推出新專輯《太難唱了》，日前更登上金曲獎舞台演出，化身「草頭茱」小姐與二度封王的羅文裕，合作精彩的客語組曲，好評不斷，彭佳慧對於金曲客語節目被讚新穎，開心表示：「希望讓大家感受到原來客語歌曲可以這樣做。希望更多人一起聽客語歌曲，聽不懂沒關係，可以當成法文或英文歌來聽，真的很好聽。」

受到疫情影響而延期的金曲獎，上周順利在台北流行音樂中心舉行，彭佳慧與羅文裕演唱一連串充滿時尚、現代風味的客語組曲，新穎編曲配上舞台的視覺效果，顛覆過往大家對客家歌曲的印象，令人耳目一新，網友也稱讚彭佳慧頂著短瀏海造型「變身少女了」；首次以自己的母語在金曲舞台上演唱，彭佳慧直說：「心情十分興奮，可以和所有頂尖的音樂人齊聚一堂，向他們演唱自己的母語，希望讓大家感受到原來客語歌曲可以這樣做。」

由於疫情影響，金曲典禮當天沒有開放觀眾入場，她笑說有做好心理準備，「我有先想像台下有2萬人」，而這段演出對於很少演唱客語歌曲的她而言是一大挑戰，她把握時間猛練歌，近三個月的籌備期間，她三不五時就向羅文裕討教客語發音，前陣子回到屏東老家還特別與姑姑用客語對話，且彩排時的大字報，上面的標註也是她親手修改，為了要牢記每一個客語發音，十分用心。彭佳慧的療癒單曲〈無香之水〉插畫版MV今（26日）上線。