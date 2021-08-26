中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求多個行業停業，重創勞動市場，據勞動部統計，6月中的失業給付以「批發及零售業」申請者最多，據近期公布的7月失業給付受理件數發現，初次申請失業給付的勞工人數達1萬683件，創下今年新高，但發展署認為，7月申請的件數是5月、6月險峻的勞動環境遲延所致，就目前7月的環境看來，就業市場已有改善。

據統計指出，今年7月的失業給付共受理3萬6004件，其中初次認定申請件數創下今年新高達1萬683件；勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌認為，勞工要申請失業給付要持非自願離職證明、申請時要是尋職狀態，並經公立就服機構登記推介14天後並經勞保局核定才會給付。

陳世昌認為，因此在7月申請的失業給付，推估是5月、6月因險峻疫情所致，目前從登記的職缺等7月已有明顯改善；據發展署統計，今年7月各公立就業服務機構新登記求才人數9萬4297人，相較上月增加9.16％，平均每一位求職者有1.29個工作機會，顯示國內就業市場已有回暖跡象。

發展署提及，為鼓勵企業僱用待業民眾，勞動部推動「安穩僱用計畫」，只要雇主在今年9月30日前僱用公立就業服務機構所推介的勞工，最高可獲得3萬元獎勵；受僱的勞工則最高也可獲得2萬元獎勵。