台中市議會教育文化委員會26日參訪中台灣電影中心。（陳世宗攝）

因應文化部國家漫畫博物館異址，中台灣電影中心經營內涵調整以影視為主、動畫及漫畫為輔。台中市議會教育文化委員會26日參訪中台灣電影中心，聽取新聞局長黃國瑋及顧問公司台灣世曦公司簡報後；期許未來中台灣電影中心營運移轉案(OT)能順利招商，引入民間經營活力，成為水湳經貿園區第一處對外營運且兼具影視、動漫營運內涵的藝文場館。

台中市議會教文委員會召集人王立任、副召集人林碧秀、林孟令、賴佳微議員，以及李中議員服務處陳盈宏主任、江肇國議員服務處林浤澤秘書等人，今日到中台灣電影中心參訪；在聽取簡報後，建議市府應持續發展台中成為影視友善城市，強化電影中心場館品牌形塑，配合產業潮流趨勢滿足消費新需求，同時也兼顧社會弱勢族群觀影需求。

新聞局長黃國瑋說，因應文化部國家漫畫博物館異址，中台灣電影中心經營內涵調整以影視為主、動畫及漫畫為輔，在延續過往市府既定政策採取促參OT模式，引進民間創新活力，扶植文創產業發展，同時滿足中央公園休憩民眾的消費需求；關於今日市議會教育文化委員會所提建議事項，後續新聞局及受託顧問公司將納入滾動式檢討。

新聞局強調，此案經受託顧問公司台灣世曦公司諮詢相關領域專家及業界意見，已陸續完成預評估、可行性評估、先期規劃作業，期間邀請多家潛在廠商現地勘查，並於7月完成線上招商座談會聽取業界意見，後續預計於9月底前公告上網招商，並配合實際狀況滾動式調整。