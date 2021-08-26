長榮空廚「仲秋典藏禮盒」典藏夢幻得獎作品。（長榮空廚提供／陳祐誠傳真）

長榮空廚迎接9月中秋佳節，於各大電商平台通路推出「茶香桃山月餅禮盒」，將台灣人最愛的茶系元素與日系的和菓子相互融合，吃出飲茶文化中的茶香清幽以及日系和菓子的細膩韻味，民眾即日起可在長榮空廚美食饗宴網、東森購物、蝦皮商城、長榮樂e購等電商平台選購。

長榮空廚指出，3款特製的桃山月餅，其外皮皆遵循日本桃山製菓傳統，選用白芸豆沙製成桃山餅皮，口感輕盈細緻、綿密又入口即化，與茶口味內餡分別創造出迷人風味和多層次口感，帶來令人驚喜的味覺饗宴。

長榮空廚集結自家研發的得獎作品，打造「仲秋典藏禮盒」，採用純手工製程，僅在長榮空廚美食饗宴網販售，並採限時限量販售，內有世界決賽銀牌及亞太區金牌的百香果胡椒巧克力、亞太區銀牌的紹興破布子巧克力、亞太區銅牌的山葵巧克力，以及獲頒絕佳風味1星獎章的南棗核桃糕薄片，是長榮空廚首度將紹興破布子巧克力及山葵巧克力對外販售。

先前銷售突破百萬顆的「機上限定－航空奶油餐包」，主廚再出奇招，於夏日升級為「冰心愛餡包」，在蓬鬆軟餐包填入奶油、抹茶及可可3種冰心內餡。

達人推薦3種不同吃法，除了從冰箱取出後回溫食用外，也可用烤箱烘烤到喜愛的程度後，享受內餡滑順綿密的好味道，另外私房提供微波解凍20秒後，變身為冰淇淋餐包的隱藏吃法。