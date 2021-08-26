塔利班奪下阿富汗政權迫使大批人民出逃，一名阿富汗孕婦日前在美國軍機上誕下女嬰，美軍官員今天表示，女嬰雙親決定以該軍機的代號「莉綺」（Reach）為寶貝女兒命名。

法新社報導，這名女嬰的母親21日搭上飛往美國駐德國軍事基地的軍機，飛到一半開始臨盆。飛機一落地，軍醫便協助這位母親在軍機貨艙生下女嬰，隨後將母女兩人轉送鄰近醫院照料。

每架美國空軍飛機都有各自的代號，用以和其他飛機及塔台聯繫，而C-17貨機通常都以Reach為開頭，後面接一個數字。

美國歐洲司令部司令沃特斯（Tod Wolters）空軍上將指出，載著這個阿富汗家庭平安飛離阿富汗的飛機代號為Reach 828，女嬰的雙親因此決定以此命名寶貝女兒。

沃特斯說，莉綺和雙親將與其他阿富汗難民一起前往美國。

自8月20日起撤出阿富汗的民眾中，有7000人過境美國駐歐洲軍事基地，其中僅100人需接受醫療照護，而這100人中有25人送往當地醫院，12人已出院。沃特斯指出，另有2名嬰兒是在母親降落德國蘭斯坦（Ramstein）軍事基地後誕生。