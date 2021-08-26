台南在音樂發展史占有重要地位，首屆「台南國際音樂節」將於9月25日至11月7日登場，以「生命之歌」為題，規畫「樂界聚焦」、「城市之聲」及「特別企劃」3類音樂展演及推廣活動共17場次，遍及台南、新營、台江3大文化中心、奇美博物館、南美館、河樂廣場等地，後疫情時代期能藉由音樂力量，鼓舞人心。

台南市長黃偉哲表示，首屆台南國際音樂節邀來許多在國際具知名度的台灣音樂家，在疫情趨緩並即將接近建城400年之際，舉辦音樂節用藝術撫慰人心，別具意義，他說，台南做為文化古都，不能沒有音樂，音樂就是台南的強項，今年舉辦後，往後也希望繼續辦理，讓音樂家有更多機會展現才藝，也打響台南文化首都的名號。

文化局長葉澤山說，首辦的「台南國際音樂節」委託鋼琴家沈妤霖老師擔任藝術總監，協助策展，計15檔17場次音樂會、2場講座、2場工作坊，演出地點遍及台南、新營、台江三大文化中心、奇美博物館酒神廣場、台南市立圖書館、台南市美術館、頑皮世界野生動物園、山上水道花園博物館、太平境馬雅各紀念教會、河樂廣場運河旁等非正規演出空間。

葉澤山說，台南在音樂發展史有重要地位，很多演奏者來到台南，都向他提及台灣很多音樂是由台南開始，因此希望透過舉辦台南國際音樂節，讓這座城市的音樂發展更蓬勃。

開幕演出由藝術總監沈妤霖領銜，邀請12位台灣榮獲頂尖國際大獎鋼琴家首度同台，挑戰6架鋼琴共演；為凸顯台南古城特色，座落於太平境馬雅各紀念教會、為全台首座百年管風琴之一，也將首演改編樂曲。

音樂即日常，本屆音樂節以「整座城市就是舞台」概念，在城市各角落帶來不同樂音，呈現「城市之聲」。受到多項國際合唱大獎肯定的「希望兒童合唱團」將在台南市立圖書館大廳帶來原民天籟美聲；KoSwing爵士大樂團《和樂搖擺夜》將在河樂廣場旁運河邊，歡慶「爵士樂之父」阿姆斯壯(Louis Armstrong)誕生120周年；山上花園水道博物館《擊樂森樂園》則將讓樂迷感受音樂在大自然的律動。

台邦獨奏家樂團將前進「頑皮世界野生動物園」帶來《動物狂歡》嬉遊音樂會；而為慶祝今年為台灣文化協會成立100周年，國立臺灣交響樂團(NTSO)也將上演《文化頌》音樂會，回顧台灣近百年的文化歷史軌跡。

此次也邀請榮獲第15屆俄國柴可夫斯基國際音樂比賽小提琴最高榮譽銀獎的曾宇謙，擔任本屆音樂節大使，分別在新營及台南文化中心帶來《曾宇謙的四季樂章》及《曾宇謙 流浪者之歌》2檔精彩節目。