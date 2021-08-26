成長於單親家庭的小真（化名），在8歲時爸爸突然因不明原因四肢發炎，嚴重發病時幾近癱瘓，飲食、如廁皆須他人協助。由於爸爸怪病纏身、無法工作，一家人的生活陷入困境，只能靠親戚接濟勉力維持，所幸台灣世界展望會協助，13年來，透過每學期的助學金，支持兄妹倆穩定上學。

去年自五專畢業、目前就讀大三的小真表示，求學過程中，總有想偷懶的時候，但只要想起每學期開學前，資助人都記得為她寄來開學禮金，便又會振作起精神，鞭策自己繼續用功，最後如願考上護理相關科系；小真去年首度參加國家級護理師考試，即順利通過，一舉取得護理師證書，曾經努力的心血，都化為美好的成果。

現在，小真爸爸隨著身體逐漸好轉，也開始經營小吃店生意；只要小真放假或結束實習返家，也都會協助爸爸。近期因防疫措施，小吃店生意大受影響，但他們相信，一家人同心協力，一定可以再一次走過逆境，邁向充滿希望的未來。

台灣世界展望會呼籲大家參與「國內助學」行動，成為國內弱勢兒童學習路上的重要支持，讓孩子有機會脫離困頓，捐款可洽台灣世界展望會官網。