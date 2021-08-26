「鹽之華」的精緻美食。（「鹽之華」提供）

「鹽之華」的精緻美食。（「鹽之華」提供）

「鹽之華」的精緻美食。（「鹽之華」提供）

萬眾矚目的《台北台中米其林指南2021》摘星與餐盤名單25日揭曉，台中「鹽之華」法國餐廳繼去年摘下一星後，今年再度蟬聯一星。市長盧秀燕昨日赴「鹽之華」恭喜餐廳主廚黎俞君。盧秀燕表示，黎主廚在餐飲這條路從不妥協，感謝對台中餐飲的付出，讓台中被看見。黎俞君黎說，台中很可愛、美食也很多，她對台中的人文、美食與建築著迷，在台中尚未有米其林評鑑前，堅持深耕美食之路，最後得到米其林殊榮。

「有實力的人就會被看見！」盧秀燕表示，黎主廚在餐飲這條路非常堅持，從沒妥協過，不僅連兩年摘星，更是台灣首位以法式料理摘星的女主廚，名符其實的台灣之光；且黎主廚相當重視員工教育訓練，每年都會一起休長假到世界各地品嘗美食，每週也一定有休息時間，員工穩定性高，她求的不是個人進步，而是團隊進步，因此被米其林肯定實至名歸。

「做夢也沒有想到，有一天台中有米其林」。鹽之華主廚黎俞君說，她吃遍全世界，聽到哪邊有「隱世美味」，即便要途經險途才能到達餐廳，都不惜冒險前往追尋美食，現在不用出國，在地就有星級美味可以體驗，「台中很容易來」！黎主廚強調，她覺得台中很棒，餐廳也把座上賓當朋友，食材取得上有優勢，台中的人文、建築都很美好，如果要在台灣開餐廳，她的首選就是台中。

黎俞君說，鹽之華是以法國菜做評比，對台灣人來說，要在這方面得到星星「相當困難」，鹽之華非常努力，獲得米其林肯定，倍感榮耀；此外，米其林去年插旗台中，這證明了台中美食不輸國際城市，台灣到處都有很棒的餐廳，此次餐飲業受疫情影響，但只要安全防疫，仍盼大家支持台灣餐飲發展。

「不只摘星，更為餐飲業發聲」。盧秀燕回應，黎主廚一番話，讓大家看見格局，餐廳雖然摘星，但黎主廚更在意整體餐飲發展，希望市民支持，讓城市的美食軟實力更加進步。

盧秀燕強調，台中市是美食之都、「星星」城市，米其林不僅讓台中被看見、促進美食經濟，也讓很棒的餐飲和主廚在世界發光發熱，更能吸引各地民眾來台中吃美食、觀光旅行，帶動經濟發展，謝謝摘星餐廳對台中的貢獻。