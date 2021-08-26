年約20多歲女子疑因心情不好，今（26日）上午10時許獨自一人走入新北市淡水區內洲子灣海域，淡水分隊隊員陳泓達及邱天鴻巡邏時發現她已距離岸邊約20至30公尺，立即攜帶救生裝備下水救援，所幸她救起時意識清楚，仍送往淡水馬偕醫院觀察。
據悉，該名女子家住新莊，家人有通報警方疑似有輕生念頭，恰巧消防局第三大隊消防員巡邏經過，發現該女疑似有溺水情況、水位高度已至口鼻，立即攜帶救生裝備下水救援，迅速將她拉回岸上。
女子送醫後面對消防及警察人員之提問都不願回答任何問題，僅表示心情不好自己走入海裡。第三大隊長黃弟勝表示，經消防人員即時發現成功阻止女子發生憾事，民眾若有心情不佳可善用社會資源求助，撥打生命專線1995進行關懷行動。
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