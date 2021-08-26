林凡近日受邀上那那大師主持的《你最近好嗎？》，不但透露當年跟同事在KTV唱歌被挖掘出道的故事，還分享第一張專輯就跟香港天王鄭中基合作的幸運經歷；此外，林凡還跟那那一起勁歌熱舞，難得在鏡頭前展現動感舞魂，她興奮大叫：「好像重回20歲。」那那也準備一連串經典金曲，邀請林凡共同K歌，零瑕疵歌唱技巧與嗓音，感動全場所有人，那那直呼：「林凡絕對是數一數二會唱歌的女歌手。」

2000年出道的林凡，被那那追問當年和鄭中基合作的故事，林凡回憶：「那時候心情超緊張，從沒想過會跟鄭中基合唱，而且光看到他坐在那邊，就不知道要跟他說什麼，幸好錄音過程很順利，在很Free的狀態下，大概兩小時就順利錄完。」那那聽完一旁叫囂「兩小時！跩什麼跩！」內心實則佩服林凡能不畏高壓展現優異歌唱實力。

林凡睽違7年推出全新專輯《再見》，雖發片遇上疫情攪局，仍透過直播分享美聲，防疫警戒降級後上那那大師主持的節目宣傳，開心表示「好久沒有在真人面前唱歌了」；林凡在節目上以出道成名經典作〈一個人生活〉開場，悠然純粹美聲令那那陶醉不已，感性說到新專輯取名《再見》，林凡解釋：「沒發片的這段時間，除了告別我的爸爸、外婆，也暫別喜愛的電台節目，但我一直沒有忘記唱歌，終於今年等到新專輯，有機會跟歌迷朋友重新再相見。」

談到自己的歌唱生涯，林凡感謝大家耐心等待，當年發完第二張就回美國念書，完成學業返台又等不到發片機會，直到2007年才以英文翻唱專輯重回歌壇，後來又因為《犀利人妻》主題曲爆紅，成功入圍最佳女歌手，她感性表示：「人生能入圍過金曲獎兩個重要獎項，對我來說非常有意義。」雖然歌唱生涯歷經七年空窗，反而讓她更能體會「漸入佳境」，希望持續保持獨到樂觀主義。