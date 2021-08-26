民進黨政府推動2025非核家園，並將離岸風電競標價每度電2.2元，以每度電5.8元價格收購，以3.6元差價來推動風電國產化，國民黨團質疑，經濟部圖利特定廠商賺差價，要求經濟部次長林全能必須對外說清楚，並成立「離岸風電調閱委員會」徹查弊端。

總召費鴻泰表示，經投標競價後，以每度電2.2元優惠價格吸引外資來台布建離岸風電設施供電，為落實風電國產化，再以每度電5.8元收購。但預計今年底，依合約應完成的291支風機，實際卻只完成22支，達成率只有7.5％，離岸風電發電量，預計完成933MW，實際也只完成557MW，達成率60％，明顯進度嚴重落後。

費鴻泰指出，在風電進度落後之下，就開始有人在背後動手腳，以彰化為例，原本該是水下基礎樁工程鋼構國產化，為了符合施工進度，經濟部工業局竟然特別「圖利」世紀鋼，特許同意進口韓國鋼鐵商Samkang，8套水下基樁Jacket替代。

費鴻泰直言，世紀鋼偷偷進口半成品，以進口或假冒自製品，價差至少50％，原本台電每度5.8元是必須國產化的電價，結果世紀鋼卻偷用進口貨假冒國產品，大賺差價；並質疑質疑其中有官商勾結，8月20日經濟部次長林全能還前往世紀鋼喬48組水下基樁合約問題。

藍委賴士葆表示，為讓離岸風電技術深根台灣，政府提供每度電3.6元躉售差價優惠，20年就高達9100億元，但現在既然國產化政策跳票，世紀鋼做不出水下基礎樁，原本合約勢應重新談過、調降，而不是護航廠商。

藍委曾銘宗強調，既然蔡政府宣示「2025非核家園」，經濟部就有責任要求廠商落實執行，不可圖利特定廠商，下會期國民黨團會強力監督，並且成立「離岸風電調閱委員會」，看緊人民的荷包、保證用電權益，確保穩定供應產業發展所需用電品質。