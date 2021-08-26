自新型冠狀病毒疫情爆發以來，時至今日全球疫情仍然嚴峻，主機板&電競廠微星(2377)MSI面對未來外在各種不可預測的生存環境與全球性公衛健康安全問題，推出智能防疫消毒機器人。

MSI智能防疫消毒機器人通過位在法國的全球研究機構Texcell認證，MSI的UVGI滅菌系統在30秒內就能有效抑制新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）Alpha，滅菌率為(Log4)99.997%。在國科計畫空氣流動的居住空間中模擬測試，50立方米的空間約8分鐘內即可有效滅菌達99.99%。

若超過50立方米的大空間所需清潔消毒時間相對較長，可在規畫上使用AMR UVC運輸車隊系統來提升室內消毒的速度與效率，並進行分區大規模性消毒避免病毒流竄。

MSI智能防疫消毒機器人內部經特殊氣旋設計，裝置SUPER級253.7nm波長UVGI紫外線殺菌燈，形成超高光劑量的滅菌艙瞬間滅菌，無需使用化學藥品，不會產生表面汙染，可將空氣中的病原體、黴菌、病毒、細菌等微生物，直接破壞分解，釋出無病菌、無微生物的乾淨空氣，達到全面淨化空氣，提供安全高品質的空氣，使用後無臭氧衍生、無二次環境汙染。